Váratlan döntés Pakson: függetlenként folytatja a Fidesz-KDNP négy képviselője

A paksi Fidesz-KDNP képviselőcsoport négy tagja közös sajtónyilatkozatban közölte, hogy a jövőben független önkormányzati képviselőként folytatják munkájukat. Indoklásuk szerint a döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és úgy vélik, így tudják a leghitelesebben képviselni Paks érdekeit – számolt be a Teol.

Négy Fidesz-KDNP-s képviselő folytatja függetlenként munkáját (Forrás: TelePaks)

Fidesz-KDNP: Paks érdekeit tartjuk elsődlegesnek

A képviselők közleményükben azt írták, az elmúlt években is arra törekedtek, hogy munkájukat ne az országos pártpolitikai szempontok, hanem Paks érdekei határozzák meg. Álláspontjuk szerint ezt a szemléletet a jövőben független képviselőként tudják a legmegfelelőbben képviselni.

Hangsúlyozták, korábban azért is tartották fontosnak, hogy a Fidesz–KDNP színeiben dolgozzanak, mert úgy látták, Paks jövője és Magyarország energiabiztonsága szempontjából a kormány atomenergiát támogató politikája jelentette a legerősebb garanciát.

A közlemény szerint az energetikai területet érintő közelmúltbeli személyi döntések, különösen olyan szakemberek kormányzati szerepvállalása, akik korábban több alkalommal is kritikusan nyilatkoztak a Paks II. beruházásról, aggodalomra adnak okot.

A négy képviselő úgy fogalmazott, nem személyeket kívánnak minősíteni, ugyanakkor úgy érzik, a jelenlegi helyzetben még nagyobb felelősségük következetesen kiállni Paks, a Paksi Atomerőmű és Paks II. mellett.

Hozzátették, véleményük szerint, ha a jövőben Fidesz-KDNP-s képviselőként szólalnának fel a Paksi Atomerőmű vagy Paks II. érdekében, az automatikusan országos pártpolitikai kontextusba kerülne, ezt pedig szeretnék elkerülni.

A közleményt Benke Gábor, Hahn Krisztina, Leber Ferenc és Szél Benjámin önkormányzati képviselők írták alá, akik jelezték: továbbra is Paks szolgálatában kívánnak dolgozni.