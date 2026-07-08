Így varázstalaníthatja Magyar Pétert a Fidesz

A Fidesznek nem érdemes bojkottálnia az egész parlamentet, viszont visszatérni a 2006-os gyakorlathoz valóban jó ötlet lehet – mutatott rá az Origónak adott interjújában Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Deák Dániel politológus közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, a Tisza Párt hatalomgyakorlásával szemben a Fidesznek a parlamenti kivonulása egy lehetséges eszköz lehet, Török Gábor pedig arról írt, a Fidesz a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 30-án (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kiszelly Zoltán szerint az utóbbi külföldi példák alapján, többek között már csak azért sem működne, mert a magyarok parlamentpártiak, és a választás óta élénkebben követik a parlament működését. – Ezzel csak azt érnék el, hogy a választópolgárok úgy vélekednének róluk, hogy „nem mennek be dolgozni” – érvelt, majd kiemelte: ráadásul ezzel nemcsak a Tisza, hanem a Mi Hazánk is nagyon profitálna, nagyobb reflektorfényt kapnának egyedüli aktív ellenzékként a parlamentben, ami egyértelműen a Fidesz megítélésének a rovására menne.

A politológus szerint a Fidesz hiába tud nehezen vitorlázni a tiszás kétharmaddal szemben, legalább tudnak élni a parlamenti eszközökkel. Például 50 képviselő elég ahhoz, hogy normakontrollt kérjenek a jogosítványaiban megerősített Alkotmánybíróságtól.

Magyar Péter támadásai egy idő után hatástalanok lennének

Szerinte ezért jobb visszatérni a 2006-os gyakorlathoz: amikor Gyurcsány felszólalt, látványosan kivonultak a képviselők, és csak a két frakcióvezető maradt bent. – Ez azért lehet jó ötlet, mert képileg is mutatja: ők nem kérnek a Magyar Péter-féle abszolút filmszínházból – húzta alá, majd kifejtette: a fideszes képviselők a parlamentben nyelik a békákat egymás után, viszont Magyar Péter ezt azért is élvezi, mert addig sem kell az új adósságfelvételről beszélni, vagy arról, miért kap a kampányígérettel szemben 300 ezerrel kevesebb gyerek iskolakezdési támogatást.

Egy ilyen kivonulással Thomas Mann kifejezésével élve »varázstalanítani« lehetne Magyar Pétert

– mutatott rá.