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Fidesz

Így varázstalaníthatja Magyar Pétert a Fidesz

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
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Nem lenne kifizetődő a Fidesz számára a parlament teljes bojkottja, ugyanakkor a 2006-ban alkalmazott kivonulásos tiltakozás hatékony politikai eszköz lehet – erről beszélt az Origónak Kiszelly Zoltán. A Századvég politológusa szerint így „varázstalanítani” lehetne Magyar Péter parlamenti szerepléseit, miközben a Fidesz továbbra is élhetne a törvényhozás biztosította jogi eszközökkel.
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FideszTisza PártbojkottTisza-kormány

A Fidesznek nem érdemes bojkottálnia az egész parlamentet, viszont visszatérni a 2006-os gyakorlathoz valóban jó ötlet lehet – mutatott rá az Origónak adott interjújában Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Deák Dániel politológus közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, a Tisza Párt hatalomgyakorlásával szemben a Fidesznek a parlamenti kivonulása egy lehetséges eszköz lehet, Török Gábor pedig arról írt, a Fidesz a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 30-án (Fotó: Ladóczki Balázs)
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés plenáris ülése 2026. június 30-án (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kiszelly Zoltán szerint az utóbbi külföldi példák alapján, többek között már csak azért sem működne, mert a magyarok parlamentpártiak, és a választás óta élénkebben követik a parlament működését. – Ezzel csak azt érnék el, hogy a választópolgárok úgy vélekednének róluk, hogy „nem mennek be dolgozni” – érvelt, majd kiemelte: ráadásul ezzel nemcsak a Tisza, hanem a Mi Hazánk is nagyon profitálna, nagyobb reflektorfényt kapnának egyedüli aktív ellenzékként a parlamentben, ami egyértelműen a Fidesz megítélésének a rovására menne.

A politológus szerint a Fidesz hiába tud nehezen vitorlázni a tiszás kétharmaddal szemben, legalább tudnak élni a parlamenti eszközökkel. Például 50 képviselő elég ahhoz, hogy normakontrollt kérjenek a jogosítványaiban megerősített Alkotmánybíróságtól. 

Magyar Péter támadásai egy idő után hatástalanok lennének

Szerinte ezért jobb visszatérni a 2006-os gyakorlathoz: amikor Gyurcsány felszólalt, látványosan kivonultak a képviselők, és csak a két frakcióvezető maradt bent. – Ez azért lehet jó ötlet, mert képileg is mutatja: ők nem kérnek a Magyar Péter-féle abszolút filmszínházból – húzta alá, majd kifejtette: a fideszes képviselők a parlamentben nyelik a békákat egymás után, viszont Magyar Péter ezt azért is élvezi, mert addig sem kell az új adósságfelvételről beszélni, vagy arról, miért kap a kampányígérettel szemben 300 ezerrel kevesebb gyerek iskolakezdési támogatást.

Egy ilyen kivonulással Thomas Mann kifejezésével élve »varázstalanítani« lehetne Magyar Pétert

– mutatott rá.

Ha nincsenek ott a fideszes képviselők, egy idő után Magyar Péter „tirádája és hergelése öncélúvá és üressé válik. A Fidesz-KDNP pedig azt tudná üzenni, hogy Gyurcsány is megbukott, előbb-utóbb Magyar Péter is meg fog”. 

Kiszelly Zoltán szerint így a fideszes képviselők mondhatnák azt, hogy tiszás cirkusz helyett a lényegi dolgokra akarnak figyelni: mint például az uniós pénzek hazahozataláért indított hitelfelvétel vagy a személyre szabott törvényhozás, amellyel Sulyok Tamást szeretnék elmozdítani, a migrációs paktum feltételeinek teljesítése vagy az Ukrajna által kért újabb húszmilliárd eurós hadikölcsön megszavazása.

A Fidesz és a KDNP az Alaptörvény-módosításban nem vesz részt

Emlékezetes, Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő kedden a 17. alkotmánymódosítás általános vitájának végén a parlamentben bejelentette, a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”, ezért sem a részletes vitán, sem a szavazáson nem lesznek jelen. 

„Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot, lefejezi a Kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is. Létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. Az is tény, hogy ez az Alaptörvény-módosítás példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében és egy példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ezzel nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek

– mutatott rá a képviselő.

Deák Dániel közösségi oldalán ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, a Fidesz megkezdte az utcai politizálást: csütörtökön 18 órakor tüntetést tart a Sándor-palotánál, amelyre Magyar Péter is több bejegyzésben reagált. 

  1. Orbán Viktor tüntetésre buzdít: a volt miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: „A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit.” Majd hozzátette: szerinte a magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Orbán Viktor ezzel az új Alaptörvény-módosításokra utal, amelyekkel a tiszás kétharmados többség visszamenőleges és személyre szabott módon lehetetlenítené el politikai ellenfeleit.
  2. A Fidesz megkezdi az utcai politizálást: teljesen világos, hogy a jelenlegi parlamenti erőviszonyok közepette az is kérdéses, hogy érdemes-e egyáltalán a Fidesznek részt vennie a parlamenti vitákban, ugyanis Magyar Péter azokat kizárólag a Fidesz kőkemény gyalázására használja fel. Egy biztos: ahogyan 2010 előtt és 2026 előtt sem a parlamentben szerveződött az akkori ellenzék, úgy most sem ott fog. Ebből a szempontból fontos mozzanat, hogy a héten a Fidesz megkezdi az utcai politizálást.
  3. Liberális jogvédők is tiltakoznak: az új kormány törvénykezésével szemben nemcsak fideszes politikusok vagy véleményformálók, hanem független és liberális véleményformálók is megfogalmazták kritikáikat. Még azok a jogvédő szervezetek – például az Amnesty International – sem értenek egyet például az államfő elmozdításának módjával, amelyek egyébként nem támogatják Sulyok Tamást.
  4. Magyar Péter bagatellizálja a helyzetet: a miniszterelnök több Facebook-bejegyzésben is támadta Orbán Viktor felhívását. Szerinte hiteltelen, hogy a Fidesz aggódik a jogállamiságért és a demokráciáért. Az éppen Isztambulban tartózkodó kormányfő úgy fogalmazott: még ott is hangosan felnevettek a Fidesz kezdeményezésén.
  5. Olyan hátralépés, amelyet a Fidesz sem tett meg: árnyalja Magyar Péter kijelentését, hogy a mostani Alaptörvény-módosítások olyan határátlépésnek minősülnek, amelyeket korábban még a jogállamisági kérdésekben élesen kritizált Fidesz sem lépett meg. Jól jelzi ezt, hogy több olyan véleményformáló is felemelte a hangját, aki nem igazán tekinthető a Fidesz holdudvarához tartozó személynek.

 


 

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