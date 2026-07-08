Így varázstalaníthatja Magyar Pétert a Fidesz

A Fidesznek nem érdemes bojkottálnia az egész parlamentet, viszont visszatérni a 2006-os gyakorlathoz valóban jó ötlet lehet – mutatott rá az Origónak adott interjújában Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Deák Dániel politológus közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, a Tisza Párt hatalomgyakorlásával szemben a Fidesznek a parlamenti kivonulása egy lehetséges eszköz lehet, Török Gábor pedig arról írt, a Fidesz a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában.
Kiszelly Zoltán szerint az utóbbi külföldi példák alapján, többek között már csak azért sem működne, mert a magyarok parlamentpártiak, és a választás óta élénkebben követik a parlament működését. – Ezzel csak azt érnék el, hogy a választópolgárok úgy vélekednének róluk, hogy „nem mennek be dolgozni” – érvelt, majd kiemelte: ráadásul ezzel nemcsak a Tisza, hanem a Mi Hazánk is nagyon profitálna, nagyobb reflektorfényt kapnának egyedüli aktív ellenzékként a parlamentben, ami egyértelműen a Fidesz megítélésének a rovására menne.
A politológus szerint a Fidesz hiába tud nehezen vitorlázni a tiszás kétharmaddal szemben, legalább tudnak élni a parlamenti eszközökkel. Például 50 képviselő elég ahhoz, hogy normakontrollt kérjenek a jogosítványaiban megerősített Alkotmánybíróságtól.
Magyar Péter támadásai egy idő után hatástalanok lennének
Szerinte ezért jobb visszatérni a 2006-os gyakorlathoz: amikor Gyurcsány felszólalt, látványosan kivonultak a képviselők, és csak a két frakcióvezető maradt bent. – Ez azért lehet jó ötlet, mert képileg is mutatja: ők nem kérnek a Magyar Péter-féle abszolút filmszínházból – húzta alá, majd kifejtette: a fideszes képviselők a parlamentben nyelik a békákat egymás után, viszont Magyar Péter ezt azért is élvezi, mert addig sem kell az új adósságfelvételről beszélni, vagy arról, miért kap a kampányígérettel szemben 300 ezerrel kevesebb gyerek iskolakezdési támogatást.
Egy ilyen kivonulással Thomas Mann kifejezésével élve »varázstalanítani« lehetne Magyar Pétert
– mutatott rá.
Ha nincsenek ott a fideszes képviselők, egy idő után Magyar Péter „tirádája és hergelése öncélúvá és üressé válik. A Fidesz-KDNP pedig azt tudná üzenni, hogy Gyurcsány is megbukott, előbb-utóbb Magyar Péter is meg fog”.
Kiszelly Zoltán szerint így a fideszes képviselők mondhatnák azt, hogy tiszás cirkusz helyett a lényegi dolgokra akarnak figyelni: mint például az uniós pénzek hazahozataláért indított hitelfelvétel vagy a személyre szabott törvényhozás, amellyel Sulyok Tamást szeretnék elmozdítani, a migrációs paktum feltételeinek teljesítése vagy az Ukrajna által kért újabb húszmilliárd eurós hadikölcsön megszavazása.
A Fidesz és a KDNP az Alaptörvény-módosításban nem vesz részt
Emlékezetes, Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő kedden a 17. alkotmánymódosítás általános vitájának végén a parlamentben bejelentette, a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”, ezért sem a részletes vitán, sem a szavazáson nem lesznek jelen.
„Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot, lefejezi a Kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is. Létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. Az is tény, hogy ez az Alaptörvény-módosítás példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében és egy példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ezzel nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek
– mutatott rá a képviselő.
Deák Dániel közösségi oldalán ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, a Fidesz megkezdte az utcai politizálást: csütörtökön 18 órakor tüntetést tart a Sándor-palotánál, amelyre Magyar Péter is több bejegyzésben reagált.
- Orbán Viktor tüntetésre buzdít: a volt miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta: „A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit.” Majd hozzátette: szerinte a magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Orbán Viktor ezzel az új Alaptörvény-módosításokra utal, amelyekkel a tiszás kétharmados többség visszamenőleges és személyre szabott módon lehetetlenítené el politikai ellenfeleit.
- A Fidesz megkezdi az utcai politizálást: teljesen világos, hogy a jelenlegi parlamenti erőviszonyok közepette az is kérdéses, hogy érdemes-e egyáltalán a Fidesznek részt vennie a parlamenti vitákban, ugyanis Magyar Péter azokat kizárólag a Fidesz kőkemény gyalázására használja fel. Egy biztos: ahogyan 2010 előtt és 2026 előtt sem a parlamentben szerveződött az akkori ellenzék, úgy most sem ott fog. Ebből a szempontból fontos mozzanat, hogy a héten a Fidesz megkezdi az utcai politizálást.
- Liberális jogvédők is tiltakoznak: az új kormány törvénykezésével szemben nemcsak fideszes politikusok vagy véleményformálók, hanem független és liberális véleményformálók is megfogalmazták kritikáikat. Még azok a jogvédő szervezetek – például az Amnesty International – sem értenek egyet például az államfő elmozdításának módjával, amelyek egyébként nem támogatják Sulyok Tamást.
- Magyar Péter bagatellizálja a helyzetet: a miniszterelnök több Facebook-bejegyzésben is támadta Orbán Viktor felhívását. Szerinte hiteltelen, hogy a Fidesz aggódik a jogállamiságért és a demokráciáért. Az éppen Isztambulban tartózkodó kormányfő úgy fogalmazott: még ott is hangosan felnevettek a Fidesz kezdeményezésén.
- Olyan hátralépés, amelyet a Fidesz sem tett meg: árnyalja Magyar Péter kijelentését, hogy a mostani Alaptörvény-módosítások olyan határátlépésnek minősülnek, amelyeket korábban még a jogállamisági kérdésekben élesen kritizált Fidesz sem lépett meg. Jól jelzi ezt, hogy több olyan véleményformáló is felemelte a hangját, aki nem igazán tekinthető a Fidesz holdudvarához tartozó személynek.