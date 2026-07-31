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Rendkívüli

„A fogyasztók fogják megfizetni” – szakértők élésen bírálják Magyar Péter válságkezelését

Bóka János

Fidesz: Magyar Péter hozza nyilvánosságra Paks lekapcsolási forgatókönyvét!

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A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált Magyar Péter mai sajtótájékoztatójára a rendkívüli helyzetről. Bóka János szerint két kérdésre is választ vártak, azonban a miniszterelnök ezek közül egyre sem felelt érdemben.
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Bóka JánosFideszMVM Paksi AtomerőműMagyar Péter

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán emlékeztetett rá: továbbra is várják a válaszokat, mit tett a kormány az elmúlt hetekben és mire számíthatnak a magyar emberek. Bóka János egyúttal jelezte, hogy a Paksi Atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát is várják. 

Bóka János Fidesz-frakcióvezető
Bóka János Fidesz-frakcióvezető – Fotó: Facebook/Bóka János

Mint arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter ma sajtótájékoztatót tartott a Duna rendkívül alacsony vízállása nyomán kialakult válsághelyzetről. A folyó alacsony vízállása miatt ugyanis le kell kapcsolni a Paksi Atomerőművet, amely óriási kiesést jelent a magyar energiaellátásnak. A miniszterelnök ugyanakkor a kialakult helyzetért egyértelműen az előző kormányt tette felelőssé. 

Több szakértő is jelezte, hogy a mostani helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, a kormány azonban nem tett semmit. 

Azt is jelezték, hogy a környező országokban is növekszik a fogyasztás a hőség miatt, így a miniszterelnök importra vonatkozó terve könnyen csődöt mondhat. 

 

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