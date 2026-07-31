Fidesz: Magyar Péter hozza nyilvánosságra Paks lekapcsolási forgatókönyvét!

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán emlékeztetett rá: továbbra is várják a válaszokat, mit tett a kormány az elmúlt hetekben és mire számíthatnak a magyar emberek. Bóka János egyúttal jelezte, hogy a Paksi Atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát is várják.

Bóka János Fidesz-frakcióvezető – Fotó: Facebook/Bóka János

Mint arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter ma sajtótájékoztatót tartott a Duna rendkívül alacsony vízállása nyomán kialakult válsághelyzetről. A folyó alacsony vízállása miatt ugyanis le kell kapcsolni a Paksi Atomerőművet, amely óriási kiesést jelent a magyar energiaellátásnak. A miniszterelnök ugyanakkor a kialakult helyzetért egyértelműen az előző kormányt tette felelőssé.

Több szakértő is jelezte, hogy a mostani helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, a kormány azonban nem tett semmit.

Azt is jelezték, hogy a környező országokban is növekszik a fogyasztás a hőség miatt, így a miniszterelnök importra vonatkozó terve könnyen csődöt mondhat.