A kormánypárti frakció szombati közleményében azt írta, hogy Sulyok Tamás államfői megbízatásának megszűnéséhez vezető folyamat „példátlan támadás” volt a köztársasági elnöki intézmény ellen.

Fidesz: Magyar Péter és a Tisza Párt felelős a hatalmi önkény időszakáért

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A Fidesz szerint politikai nyomás alá helyezték Sulyok Tamást

A Fidesz frakciója azt követően adott ki közleményt, hogy Sulyok Tamás bejelentette: aláírja az Alaptörvény 17. módosítását. A változtatás értelmében a módosítás hatálybalépését követő napon megszűnik a köztársasági elnök megbízatása.

A kormánypárti képviselőcsoport szerint Magyar Péter és a Tisza Párt „az Európai Unióban példátlan módon erőszakos támadást” intézett az államfő ellen.

A közlemény szerint Sulyok Tamást méltatlan helyzetbe hozták, politikai nyomás alá helyezték, majd önkényesen eltávolították tisztségéből.

„Erre a legsötétebb diktatúrák óta nem volt példa Magyarországon” – írta a Fidesz-frakció.

A kormánypárt alkotmányos válságról beszél

A Fidesz szerint Sulyok Tamás „a tiszás politikai erőszak áldozata lett”, és Magyar Péter ezzel alkotmányos válságba sodorta Magyarországot.

A közleményben azt is kiemelték, hogy szerintük ha a köztársasági elnökkel ilyen módon lehet eljárni, akkor „holnap bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon”.

A kormánypárti frakció közölte: az „önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel” élni fog, és támogatja az önkénnyel szembeni békés, törvényes ellenállás valamennyi formáját.

A politikai vita azt követően erősödött fel, hogy Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény módosítását. Az államfő közlése szerint jogi lehetőségei és lelkiismerete alapos mérlegelése után tett eleget alkotmányos kötelezettségének, ugyanakkor úgy vélte, hogy a döntés súlyos következményekkel járhat a magyar alkotmányos rendszerre nézve.