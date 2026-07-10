Keményen ráfázhat a Fidesz, ha meglépi ezt a döntést

Rossz ötlet lenne a Fidesztől, ha bojkottálná az Országgyűlést: egyrészt túlságosan „menekülésjellegű” hatása lenne, másrészt túl fontossá vált a parlament Magyar Péter megjelenésével – erről beszélt az Origónak adott interjújában Horn Gábor politológus, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Mint arról mi is beszámoltunk, Deák Dániel politológus közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, a Tisza Párt hatalomgyakorlásával szemben a Fidesznek a parlamenti kivonulása egy lehetséges eszköz lehet, Török Gábor pedig arról írt, a Fidesz a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában. Horn Gábor szerint azonban mindez már csak azért sem működik, mert Magyar Péternek a politikai színpadhoz nem is kell ellenfél, a kommunikációja anélkül is működik. Rámutatott: ahogy Magyar Péter hosszasan tudott beszélni Szijjártó Péterről és Lázár Jánosról az ő jelenlétük nélkül, ugyanúgy tudna a Fidesz-frakcióról is.
Azt is elmondhatná minden alkalommal, hogy »a gyáva nyulak be sem mertek jönni«, és ugyanúgy el lehet mondani az összes vádat, mint eddig. Ettől nem csökkenne a figyelem, mert az nem Gulyás Gergelyre, hanem Magyar Péterre irányul, aki viszont ott lesz
– hangsúlyozta.
Szerinte ráadásul a Fidesz csak még tovább szűkítené saját nyilvános megszólalási lehetőségeit, miközben a párt médiája már így is jelentősen meggyengült. Nem lenne szerencsés feladni azt a fórumot, amely mára ismét a hazai politizálás egyik legfontosabb terepévé vált. – Utoljára a kilencvenes évek elején övezte akkora érdeklődés és jelentett valódi politikai vitateret a parlament mint napjainkban, míg az elmúlt 16 évben ennek szinte semmilyen jele nem volt. A Fidesz érdeke az lenne, hogy megvívja ezeket a politikai csatákat, és ne engedje át a parlamenti terepet ellenfelének – magyarázta.
A Fidesz rá is lenne kényszerítve, hogy jelen legyen
Horn Gábor ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, nemcsak politikailag lenne kockázatos a teljes bojkott, ugyanis a kivitelezéssel is akadhatnak majd problémák. Ugyanis a Tisza Párt számára láthatóan kiemelten fontos, hogy az Országgyűlés legyen a politikai küzdelmek egyik meghatározó színtere, ezért olyan helyzeteket is teremtene, amelyek miatt a fideszes képviselőknek jelen kell lenniük az ülésteremben. A parlament ráadásul munkahely is, és ha valaki felvállaltan nem jár be dolgozni, azt nem biztos, hogy a megmaradt fideszes szavazók lelkesen fogadják.
Minden ilyen bojkottnál felmerül a kérdés: rendben, de több mint kétmillió ember szavazott a Fideszre, akkor az ő képviseletükkel mi lesz?
– mutatott rá.
Gulyás Gergely „nem egy Navracsics Tibor”
A Fidesz 2006-os Gyurcsány Ferenc ellen alkalmazott taktikájáról úgy vélekedett: jobb, mint a teljes bojkott, mert nem jelenti azt, hogy feladják a parlamentet, hanem egyfajta reakció. Ugyanakkor ennek is vannak problémái: az egyik szerinte például maga Gulyás Gergely frakcióvezető, „aki nem egy Navracsics Tibor”.
Amennyire Navracsics jó debattőr volt, gyors, érdekes és izgalmas vitapartner, aki egyedül is megállta a helyét – ezt volt alkalmam közvetlen közelről látni –, annyira nem látom ezt Gulyás Gergely esetében
– emelte ki.
Horn Gábor szerint ugyanaz a probléma is felmerülne, mint a teljes bojkott esetében, csak más formában: ugyan nem hagyják ott a parlamentet, de ha a miniszterelnök szinte állandóan felszólal, akkor gyakorlatilag folyamatosan kivonulnának. – Ez így nehezen végigvihető program. Érdekes felvetésnek tartom, de nem látom megvalósíthatónak és eredményesnek sem a teljes, sem a részleges bojkottot – összegzett a politológus.
Ellenszenvet váltanának ki a lakosságból, ráadásul a Mi Hazánk is profitálna a helyzetből
Az Origo korábban megkereste a témában Kiszelly Zoltánt is, a Századvég politológusát. Álláspontja abban egyezik Horn Gáborral, hogy szerinte sem lenne jó ötlet a Fidesznek a teljes Országgyűlés bojkottálnia. Kifejtette: többek között már csak azért sem életképes a felvetés, mert a magyarok parlamentpártiak, és a választás óta élénkebben követik a parlament működését. – Ezzel csak azt érnék el, hogy a választópolgárok úgy vélekednének róluk, hogy „nem mennek be dolgozni” – érvelt, majd kiemelte:
ráadásul ezzel nemcsak a Tisza, hanem a Mi Hazánk is nagyon profitálna, nagyobb reflektorfényt kapnának egyedüli aktív ellenzékként a parlamentben, ami egyértelműen a Fidesz megítélésének a rovására menne.
A politológus szerint a Fidesz hiába tud nehezen vitorlázni a tiszás kétharmaddal szemben, legalább tudnak élni a parlamenti eszközökkel. Például 50 képviselő elég ahhoz, hogy normakontrollt kérjenek a jogosítványaiban megerősített Alkotmánybíróságtól.
Magyar Péter „varázstalanítása”
Szerinte ezért jobb visszatérni a 2006-os gyakorlathoz: amikor Gyurcsány felszólalt, látványosan kivonultak a képviselők, és csak a két frakcióvezető maradt bent. – Ez azért lehet jó ötlet, mert képileg is mutatja: ők nem kérnek a Magyar Péter-féle abszolút filmszínházból – húzta alá, majd kifejtette: a fideszes képviselők a parlamentben nyelik a békákat egymás után, viszont Magyar Péter ezt azért is élvezi, mert addig sem kell az új adósságfelvételről beszélni, vagy arról, miért kap a kampányígérettel szemben 300 ezerrel kevesebb gyerek iskolakezdési támogatást.
Egy ilyen kivonulással Thomas Mann kifejezésével élve »varázstalanítani« lehetne Magyar Pétert
– mutatott rá.
Ha nincsenek ott a fideszes képviselők, egy idő után Magyar Péter „tirádája és hergelése öncélúvá és üressé válik. A Fidesz-KDNP pedig azt tudná üzenni, hogy Gyurcsány is megbukott, előbb-utóbb Magyar Péter is meg fog”.
Kiszelly Zoltán szerint így a fideszes képviselők mondhatnák azt, hogy tiszás cirkusz helyett a lényegi dolgokra akarnak figyelni: mint például az uniós pénzek hazahozataláért indított hitelfelvétel vagy a személyre szabott törvényhozás, amellyel Sulyok Tamást szeretnék elmozdítani, a migrációs paktum feltételeinek teljesítése vagy az Ukrajna által kért újabb húszmilliárd eurós hadikölcsön megszavazása.