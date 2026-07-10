Keményen ráfázhat a Fidesz, ha meglépi ezt a döntést

Rossz ötlet lenne a Fidesztől, ha bojkottálná az Országgyűlést: egyrészt túlságosan „menekülésjellegű” hatása lenne, másrészt túl fontossá vált a parlament Magyar Péter megjelenésével – erről beszélt az Origónak adott interjújában Horn Gábor politológus, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Horn Gábor szerint rossz ötlet lenne a Fidesztől, ha bojkottálná az Országgyűlést (Fotó: Mediaworks)

Mint arról mi is beszámoltunk, Deák Dániel politológus közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, a Tisza Párt hatalomgyakorlásával szemben a Fidesznek a parlamenti kivonulása egy lehetséges eszköz lehet, Török Gábor pedig arról írt, a Fidesz a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában. Horn Gábor szerint azonban mindez már csak azért sem működik, mert Magyar Péternek a politikai színpadhoz nem is kell ellenfél, a kommunikációja anélkül is működik. Rámutatott: ahogy Magyar Péter hosszasan tudott beszélni Szijjártó Péterről és Lázár Jánosról az ő jelenlétük nélkül, ugyanúgy tudna a Fidesz-frakcióról is.

Azt is elmondhatná minden alkalommal, hogy »a gyáva nyulak be sem mertek jönni«, és ugyanúgy el lehet mondani az összes vádat, mint eddig. Ettől nem csökkenne a figyelem, mert az nem Gulyás Gergelyre, hanem Magyar Péterre irányul, aki viszont ott lesz

– hangsúlyozta.

Szerinte ráadásul a Fidesz csak még tovább szűkítené saját nyilvános megszólalási lehetőségeit, miközben a párt médiája már így is jelentősen meggyengült. Nem lenne szerencsés feladni azt a fórumot, amely mára ismét a hazai politizálás egyik legfontosabb terepévé vált. – Utoljára a kilencvenes évek elején övezte akkora érdeklődés és jelentett valódi politikai vitateret a parlament mint napjainkban, míg az elmúlt 16 évben ennek szinte semmilyen jele nem volt. A Fidesz érdeke az lenne, hogy megvívja ezeket a politikai csatákat, és ne engedje át a parlamenti terepet ellenfelének – magyarázta.

A Fidesz rá is lenne kényszerítve, hogy jelen legyen

Horn Gábor ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, nemcsak politikailag lenne kockázatos a teljes bojkott, ugyanis a kivitelezéssel is akadhatnak majd problémák. Ugyanis a Tisza Párt számára láthatóan kiemelten fontos, hogy az Országgyűlés legyen a politikai küzdelmek egyik meghatározó színtere, ezért olyan helyzeteket is teremtene, amelyek miatt a fideszes képviselőknek jelen kell lenniük az ülésteremben. A parlament ráadásul munkahely is, és ha valaki felvállaltan nem jár be dolgozni, azt nem biztos, hogy a megmaradt fideszes szavazók lelkesen fogadják.

Minden ilyen bojkottnál felmerül a kérdés: rendben, de több mint kétmillió ember szavazott a Fideszre, akkor az ő képviseletükkel mi lesz?

– mutatott rá.