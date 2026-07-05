A Fidesz ismét bevetheti azt a fegyvert, ami Gyurcsánnyal szemben működött

A Fidesz számára a parlament bojkottja is szóba jöhet

Török Gábor politológus szerint „a volt kormánypárt helyzete finoman fogalmazva is nehéz. Akár azt is mondhatnánk, hogy jelenleg elég reménytelen.”

Az elemző úgy véli:

Talán a legérdekesebb eszköz a parlamenti képviselet korlátozása vagy teljes felfüggesztése lehet. 2006 után a Fidesz-KDNP képviselői – a frakcióvezetőket leszámítva – rendre kivonultak Gyurcsány miniszterelnök felszólalásai alatt, akár újra előveheti ezt az egyszer már használt fegyvert a Fidesz.

Sőt, ennél is tovább mehet, a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában. Nyilván rengeteg hátránnyal jár egy ilyen megoldás, és erősen kétséges, hogy a szimbolikus demokráciaféltő üzenet most olyan nagy hatást gyakorolna bel- és külföldön egyaránt.

Ha nincsenek statiszták, a parlamenti színház sem annyira érdekes. Vagy még erősebben: ha nincs bokszzsáknak használható ellenfél, a boksznak sincs értelme.

Török Gábor szerint ezzel ugyan a Fidesz-KDNP is elesne attól, hogy esélye legyen a parlamentben vitákat nyerni – de ez mostanában amúgy sem igazán opció számukra. Igaz, 2010 előtt sem a parlamentben nyertek, ahogy Magyar Péter sem ott győzte le a 16 évig regnáló Orbán Viktort 2024 után – emlékeztetett.