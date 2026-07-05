A Fidesz ismét bevetheti azt a fegyvert, ami Gyurcsánnyal szemben működött

Magyar Péter újabb határátlépése után a Fidesz parlamenti kivonulása egy lehetséges eszköz – 2006 után ez már egyszer működött – írta elemzésében Deák Dániel politikai elemző. Török Gábor politológus szerint a Fidesz a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában.
Magyar Péter újabb határátlépése után a Fidesz parlamenti kivonulása egy lehetséges eszköz – 2006 után ez már egyszer működött – írta elemzésében Deák Dániel politikai elemző.
Az elemző 5 pontban sorolta véleményét:
- Magyar Péter önkényes viselkedése: személyre szabott és visszamenőleges törvénykezés, a politikai ellenfelek ellehetetlenítése úgy, hogy azt az Alaptörvénybe rögzítik. Még a Fidesszel nem szimpatizálók szerint is határátlépés az, amit Magyar Péter a legújabb Alaptörvény-módosítással tesz, és liberális jogvédők is kritizálják.
- Parlamentben gyalázza az ellenzéket: Magyar Péter a parlamenti munkát nem a józan és higgadt vitára, az ország kérdéseinek megvitatására használja, hanem arra, hogy emberi méltóságukban sértegesse politikai ellenfeleit. Legutóbb már tömeggyilkosságokat és robbantásos merényleteket elkövető maffiózókhoz is hasonlította a fideszeseket.
- A kivonulás egy lehetséges eszköz: a témát először felvető Török Gábor úgy fogalmazott: „ha nincs bokszzsáknak használható ellenfél, a boksznak sincs értelme”. Ezzel arra utalt, hogy ha a Fidesz kivonulna a parlamentből Magyar Péter felszólalásai alatt, akkor a miniszterelnök már kevésbé tudná arra használni a parlamentet, hogy alázza az ellenfeleit. Igaz, a fideszes képviselők is elesnének a szembesítés lehetőségétől.
- Nem a parlamentben lel erőre a jobboldal: ahogyan 2010-ben sem a parlamenti munkának köszönhetően nyert a Fidesz a választáson, úgy Magyar Péter sem a parlamentben győzte le a Fideszt 2026-ban. A jobboldal megújulása, a választók többségének bizalmához való visszatalálás a parlamenten kívül történik. Ahogy mondani szokták: az utcán, az emberek között.
- 2006 után Gyurcsánnyal szemben bejött: az őszödi beszéd kiszivárgása után, 2006 októberétől a Fidesz kivonult a parlamentből Gyurcsány Ferenc felszólalásai alatt, amivel megalázó helyzetbe hozták. Csak Navracsics Tibor, az akkori Fidesz-frakcióvezető maradt bent, aki kíméletlenül reagált a kormányfő szavaira. Ez az eszköz Gulyás Gergellyel most is működőképes modell lehet – vélte Deák Dániel.
A Fidesz számára a parlament bojkottja is szóba jöhet
Török Gábor politológus szerint „a volt kormánypárt helyzete finoman fogalmazva is nehéz. Akár azt is mondhatnánk, hogy jelenleg elég reménytelen.”
Az elemző úgy véli:
- Talán a legérdekesebb eszköz a parlamenti képviselet korlátozása vagy teljes felfüggesztése lehet. 2006 után a Fidesz-KDNP képviselői – a frakcióvezetőket leszámítva – rendre kivonultak Gyurcsány miniszterelnök felszólalásai alatt, akár újra előveheti ezt az egyszer már használt fegyvert a Fidesz.
- Sőt, ennél is tovább mehet, a 2010 utáni ellenzék sokszor emlegetett, de soha meg nem valósított parlamenti bojkottját is alkalmazhatja valamilyen formában. Nyilván rengeteg hátránnyal jár egy ilyen megoldás, és erősen kétséges, hogy a szimbolikus demokráciaféltő üzenet most olyan nagy hatást gyakorolna bel- és külföldön egyaránt.
- Ha nincsenek statiszták, a parlamenti színház sem annyira érdekes. Vagy még erősebben: ha nincs bokszzsáknak használható ellenfél, a boksznak sincs értelme.
Török Gábor szerint ezzel ugyan a Fidesz-KDNP is elesne attól, hogy esélye legyen a parlamentben vitákat nyerni – de ez mostanában amúgy sem igazán opció számukra. Igaz, 2010 előtt sem a parlamentben nyertek, ahogy Magyar Péter sem ott győzte le a 16 évig regnáló Orbán Viktort 2024 után – emlékeztetett.
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