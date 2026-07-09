Ma este tüntet a Fidesz a Sándor-palotánál, Orbán Viktor is utcára hívta a támogatókat

Ma tartják 18 órakor a tüntetést a Sándor-palotánál, amelyet a Fidesz a tervezett alkotmánymódosítás és a jogállamisági aggályok miatt szervez. A párt szerint békésen kell tiltakozni az önkény ellen. A demonstráció a „Stop Önkény!” elnevezést kapta, amelynek kapcsán Orbán Viktor is megszólalt. A Fidesz elnöke korábban közösségi oldalán azt írta: „arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen!”

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is részvételre buzdított a Sándor-palotához szervezett tüntetésre (Forrás: Facebook)

A Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása, ami miatt tüntetést szervez a Fidesz

Orbán Viktor azt követően hirdette meg a demonstrációt, hogy Magyar Péter szombaton benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását. A demonstráció közvetlen előzménye a Tisza Párt által kezdeményezett Alaptörvény-módosítás, amelynek leglényegesebb pontjai a következők:

megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása,

a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető a visszahívása,

létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt,

legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,

az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,

a sarkalatos törvények körének szűkítése.

Gulyás Gergely és Rétvári Bence hétfőn tartott közös sajtótájékoztatóján elhangzott: a javaslat a köztársasági elnöki intézmény elleni támadás, ezért alaptörvény-ellenesnek és elfogadhatatlannak tartják. Szerda este pedig újabb bejegyzésben és videóban hívta az embereket tüntetésre Orbán Viktor, azt írta: „Ma már valakit egy Facebook-poszt miatt vittek el”, ezért szerinte nemet kell mondani a „tiszás önkényre”.

Emlékezetes az is, Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő kedden a 17. alkotmánymódosítás általános vitájának végén a parlamentben bejelentette, hogy a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”, ezért sem a részletes vitán, sem a szavazáson nem lesznek jelen.

„Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot, lefejezi a Kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is. Létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. Az is tény, hogy ez az Alaptörvény-módosítás példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében és egy példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ezzel nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek

– mutatott rá a képviselő.