Ma este tüntet a Fidesz a Sándor-palotánál, Orbán Viktor is utcára hívta a támogatókat

Ma tartják 18 órakor a tüntetést a Sándor-palotánál, amelyet a Fidesz a tervezett alkotmánymódosítás és a jogállamisági aggályok miatt szervez. A párt szerint békésen kell tiltakozni az önkény ellen. A demonstráció a „Stop Önkény!” elnevezést kapta, amelynek kapcsán Orbán Viktor is megszólalt. A Fidesz elnöke korábban közösségi oldalán azt írta: „arra hívunk minden felelősen gondolkodó magyart, hogy csütörtökön 18 órakor legyen ott a Sándor-palota előtt, és közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen!”
A Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása, ami miatt tüntetést szervez a Fidesz
Orbán Viktor azt követően hirdette meg a demonstrációt, hogy Magyar Péter szombaton benyújtotta az Alaptörvény 17. módosítását. A demonstráció közvetlen előzménye a Tisza Párt által kezdeményezett Alaptörvény-módosítás, amelynek leglényegesebb pontjai a következők:
- megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása,
- a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető a visszahívása,
- létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt,
- legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő,
- az Alkotmánybíróságnál 70 éves életkori határ bevezetése, a testület újra vizsgálódhat költségvetési és adóügyekben,
- a sarkalatos törvények körének szűkítése.
Gulyás Gergely és Rétvári Bence hétfőn tartott közös sajtótájékoztatóján elhangzott: a javaslat a köztársasági elnöki intézmény elleni támadás, ezért alaptörvény-ellenesnek és elfogadhatatlannak tartják. Szerda este pedig újabb bejegyzésben és videóban hívta az embereket tüntetésre Orbán Viktor, azt írta: „Ma már valakit egy Facebook-poszt miatt vittek el”, ezért szerinte nemet kell mondani a „tiszás önkényre”.
Emlékezetes az is, Panyi Miklós fideszes parlamenti képviselő kedden a 17. alkotmánymódosítás általános vitájának végén a parlamentben bejelentette, hogy a Fidesz és a KDNP frakciói „nem fognak részt venni a demokrácia leépítésében”, ezért sem a részletes vitán, sem a szavazáson nem lesznek jelen.
„Magyar Péter eldöntötte, hogy leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot, lefejezi a Kúriát, lefejezi a politikai ellenfeleit is. Létrehozza ezt az AVH-t, ami mindent és mindenkit vizsgálhat nagyon zavaros jogalapokra hivatkozva. Az is tény, hogy ez az Alaptörvény-módosítás példátlan az egész Európai Unióban, példátlan a rendszerváltás utáni Magyarország történetében és egy példátlan támadás a jogállamiság és a demokrácia ellen. Ezzel nemzetközi jogelveket és nemzetközi egyezményeket sértenek
– mutatott rá a képviselő.
Szűcs Gábor: Tűrtük, most azonban túl messzire mentek
Tűrtük, kulturáltan reagáltunk a folyamatos gyalázkodásra és agresszív hergelésre, most azonban túl messzire mentek – ezzel indult Szűcs Gábor csütörtök reggeli Facebook-bejegyzése. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint az Alaptörvény 17. módosításával olyan példátlan önkényt vezetne be Magyar Péter, amire minden jóérzésű embernek nemet kell mondania, a tiszás képviselőknek is!
Szerinte Magyarország nem azért vívta ki a függetlenségét és szabadságát 1989-ben, hogy 37 évvel később egy újabb önkényuralmi rendszer vesse meg a lábát.
Az Alkotmánybíróság lefejezése és a köztársasági elnök Európában példátlan módon történő eltávolítása mind az önkény megnyilvánulásai, amelyek lehetővé teszik a kormány abszolút és korlátlan hatalmát.
A képviselői mandátum 12 évben korlátozása nemcsak a passzív-, de az aktív választójogot is korlátozza: Magyar Péterék elvennék a magyar emberektől a lehetőséget, hogy arra szavazzanak, akire szeretnének - legyen az fideszes, tiszás, vagy bármely másik párt jelöltje. És aki nem ért egyet velük? Az kap egy alapos vizsgálatot a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivataltól - rövidebb nevén, az ÁVH-tól.
Az új hivatal a Tisza vasökleként csap le mindenkire, aki kritikát mer megfogalmazni
– összegezte.
A politikus azt ajánlja mindenkinek, aki nem szeretne egy ilyen pártállamban élni, hogy jöjjön ki ma 18 órakor a Sándor-palota elé, és csatlakozzon a demonstrációhoz.