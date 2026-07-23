Az NKA-ügy miatt fogvatartottak szabadon bocsátását követeli a Fidesz

„Követeljük a politikai fogvatartottak azonnali szabadon engedését!” – közölte a Fidesz-frakció. Szerintük az NKA-ügyet kultúrpolitikai vita helyett a Tisza politikai koncepciós eljárássá tette, amelynek célja a politikai ellenfelek megbélyegzése és ellehetetlenítése.

Szerverek lefoglalása a Fidesz székházában (Forrás: Facebook)

Mint arról az Origo beszámolt, a Kecskeméti Törvényszék közölte, hogy az NKA-ügy júniusban letartóztatott hat gyanúsítottja közül négy október 25-ig letartóztatásban marad, ketten pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek.

Megfélemlítésről beszél a Fidesz

A Fidesz-frakció szerint a politikai ellehetetlenítés egyik nyilvánvaló megnyilvánulása, hogy a négy fogvatartott letartóztatását arra hivatkozva hosszabbították meg, miszerint esetükben fennállhat a bűnismétlés lehetősége.

A politikai elvárások mentén született döntés abszurd, igazságtalan és aránytalan

– hangsúlyozták.

A Fidesz-frakció rámutatott: a döntés abszurditása egyben azt is mutatja, hogy a megfélemlítés mellett a másik cél, hogy igazolja a Fidesz-szerverek lefoglalásával megvalósult, a rendszerváltás utáni Magyarország történetében példátlan adatlopási ügyet.

Követeljük, hogy az egy hónapja börtönben tartott volt kormánytisztviselőkkel és a kedden hajnalban letartóztatott Fidesz-frakció munkatárssal szemben folytatott eljárásokra a törvényesség talaján és ne politikai elvárások alapján kerüljön sor, ennek keretében szüntessék meg a valamennyiükkel szemben alkalmazott abszurd és méltatlan kényszerintézkedéseket és személyes szabadságuk korlátozását

– szögezte le a képviselőcsoport.