Az ügyészség nyomozói kivonultak a Fideszhez, hogy lefoglalják a kommunikációs rendszert

Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan rámutatott: ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon.
Az önkényuralom a mai napon szintet lépett.”
– jelentették ki.
A Fidesz szerint jogi eszközökkel próbálják ellehetetleníteni a pártot
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kudarcot vallott a Tisza Párt terve, hogy a Fideszt és az önkénnyel szembeni ellenállást politikai eszközökkel felszámolja, ezért a Tisza most a Fidesz „jogi ellehetetlenítésére tesz kísérletet”.
Közölte: a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.
Magyar Péter az ügyészségre vár
A történtekre reagált a miniszterelnök is.
A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészségi tájékoztatót!
– írta közösségi oldalán Magyar Péter.
Ülésezik a Fidesz elnöksége
A Fidesz kedden elnökségi és frakcióülést tart. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerdán fél tizenegykor
a párt új parlamenti frakcióvezetőjével közösen sajtótájékoztatót tart,
és ismertetik a mai ülések döntéseit.
A képviselőcsoport megválasztja új vezetőjét, miután Gulyás Gergely lemondott a tisztségről. Arról is döntés várható, hogy ki veszi át az Országgyűlésben Szijjártó Péter mandátumát, aki vezető lesz a BYD-nél.
Orbán Viktor az elmúlt napokban az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol a labdarúgó-világbajnokság több mérkőzését is megnézte a helyszínen. A Fidesz elnöke a Lufthansa menetrend szerinti járatának turistaosztályán utazott haza.