Az ügyészség nyomozói kivonultak a Fideszhez, hogy lefoglalják a kommunikációs rendszert

A Fidesz szerint jogi eszközökkel próbálják ellehetetleníteni a pártot

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint kudarcot vallott a Tisza Párt terve, hogy a Fideszt és az önkénnyel szembeni ellenállást politikai eszközökkel felszámolja, ezért a Tisza most a Fidesz „jogi ellehetetlenítésére tesz kísérletet”.

Közölte: a Fidesz sem a politikai, sem a jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál és kiáll a Tisza Párt erőszakos önkényével szemben.

Magyar Péter az ügyészségre vár

A történtekre reagált a miniszterelnök is.

A Fidesz saját tájékoztatása szerint a mai napon házkutatást és lefoglalást hajtottak végre nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészségi tájékoztatót!

– írta közösségi oldalán Magyar Péter.

Ülésezik a Fidesz elnöksége

A Fidesz kedden elnökségi és frakcióülést tart. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerdán fél tizenegykor

a párt új parlamenti frakcióvezetőjével közösen sajtótájékoztatót tart,

és ismertetik a mai ülések döntéseit.

A képviselőcsoport megválasztja új vezetőjét, miután Gulyás Gergely lemondott a tisztségről. Arról is döntés várható, hogy ki veszi át az Országgyűlésben Szijjártó Péter mandátumát, aki vezető lesz a BYD-nél.

Orbán Viktor az elmúlt napokban az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol a labdarúgó-világbajnokság több mérkőzését is megnézte a helyszínen. A Fidesz elnöke a Lufthansa menetrend szerinti járatának turistaosztályán utazott haza.