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főigazgató

Felmentették a Bajcsy főigazgatóját

1 órája
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Visszavonták Somogyi Aliz, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói megbízását. Révai Róbert orvosigazgatót is felmentették, aki helyettesként ellátta a főigazgatói feladatokat a Budapesti Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben.
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főigazgatóbajcsyhegedűs zsoltországos kórházi főigazgatóságkórház

Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményt adott ki vezetői megbízások visszavonásáról – jelentette be közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Pályázaton keresnek főigazgatót a Bajcsy-Zsilinszky kórházba
Pályázaton keresnek főigazgatót a Bajcsy-Zsilinszky kórházba (Fotó: Wikimedia/Czimmy)

Leváltották a Bajcsy főigazgatóját

Tótth Árpád országos kórház-főigazgató július 13-val visszavonta Somogyi Aliz, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói megbízását.

Ugyancsak a tegnapi nappal Szilágyi D. Örs főigazgató visszavonta Révai Róbert, a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást, így július 14-től már nem ő látja el helyettesként a főigazgatói feladatokat.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a betöltetlen magasabb vezetői munkakörökre nyilvános pályázatot ír ki.

 

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