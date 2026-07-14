Felmentették a Bajcsy főigazgatóját

Az Országos Kórházi Főigazgatóság közleményt adott ki vezetői megbízások visszavonásáról – jelentette be közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Pályázaton keresnek főigazgatót a Bajcsy-Zsilinszky kórházba (Fotó: Wikimedia/Czimmy)

Leváltották a Bajcsy főigazgatóját

Tótth Árpád országos kórház-főigazgató július 13-val visszavonta Somogyi Aliz, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gazdasági igazgatói megbízását.

Ugyancsak a tegnapi nappal Szilágyi D. Örs főigazgató visszavonta Révai Róbert, a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvosigazgatói munkakörének ellátására adott magasabb vezetői megbízást, így július 14-től már nem ő látja el helyettesként a főigazgatói feladatokat.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a betöltetlen magasabb vezetői munkakörökre nyilvános pályázatot ír ki.