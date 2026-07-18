Megszólalt Forsthoffer Ágnes – ezt mondta Sulyok Tamás eltávolítását követően

Forsthoffer Ágnes bejelentette, hogy az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépését követően ideiglenesen ő gyakorolja a köztársasági elnöki jogköröket. Az Országgyűlés elnöke közölte, hogy a rá ruházott feladatokat az alkotmányos rendhez hűen, pártatlanul és az ország érdekeit szem előtt tartva kívánja ellátni.

Forsthoffer Ágnes közölte, hogyan látja majd el a köztársasági elnöki feladatokat

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán azt írta, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása 2026. július 20-án megszűnik az Alaptörvény módosításának hatálybalépése miatt.

Ideiglenesen az Országgyűlés elnöke gyakorolja az államfői jogköröket

Az Országgyűlés elnöke közölte, hogy az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit ő gyakorolja.

„E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy az átmeneti időszakban minden erejével azon dolgozik majd, hogy a rá bízott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és Magyarország érdekeit szolgálva végezze.

Nem gyakorolhatja képviselői jogait az átmeneti időszakban

Forsthoffer Ágnes tájékoztatta a Veszprém 02. választókerület lakóit arról is, hogy a köztársasági elnöki jogkörök ideiglenes ellátása alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja.

Az Országgyűlés elnökének feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. Forsthoffer Ágnes közölte, hogy Dr. Hallerné dr. Nagy Anikó alelnök személyére vonatkozó előterjesztését már benyújtotta, amelyről a parlament hétfői ülésén dönt.

„A rám váró feladat iránti alázattal kérem megtisztelő bizalmukat!” – írta bejegyzésében Forsthoffer Ágnes.