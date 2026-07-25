Ókovács Szilveszter Forsthoffer Ágnesnek üzent: "Fontosnak érezte, hogy jó nagyot taszítson az Anna-bálon"

Mint arról korábban beszámoltunk, Forsthoffer Ágnes visszautasította az idei, 201. alkalommal megtartott Anna-bál fővédnöki felkérését. Döntését Facebook-oldalán indokolta meg. A rendezvénynek nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól kell szólnia – magyarázta. Emiatt nem csak a fővédnökséget nem fogadta el, de a számára felajánlott tiszteletjegyeket sem.

Forsthoffer Ágnes nem fogadta el az Anna-bál fővédnöki tisztségét

Fotó: Pólya-Pető Dávid / Facebook

Ókovács Szilveszter üzent Forsthoffer Ágnes döntése után

Ókovács Szilveszter Magyarország ideiglenes köztársasági elnökéhez hasonlóan ugyancsak a Facebookon fejtette ki gondolatait az eset kapcsán.

"A házelnök asszonynak nem kell az eredeti országházi szék másolata, helyette a “vasalódeszka” felel meg. Szíve joga, sajnos. Korábban az Anna-bál szépe volt, most pedig fontosnak érezte, hogy jó nagyot taszítson a bálon, amelyet ma tartunk. Ez már nem a szíve joga" – kezdte posztját.

"A bálok valahai szépeinek támogatniuk illik Magyarország leghíresebb, történelmi bálját, vagy csendben maradni, ha segíteni nem sikerül. Ma csendben maradni sem sikerült. Hogy ki milyen fővédnöki felkérést utasít vissza, arról a nyilvánosságot értesíteni, pláne hősi pózban nem elegáns és nem is szokásos. Finoman kitérni lehetséges. Nem sikerült.

20 éve az Opera balettművészei nyitják a bált. 15 éve operagálát rendezünk a zenekarunkkal az előestén. 10 éve énekkarunkkal koncertezünk az Anna-fesztiválon, csütörtökön. Mindegyiket végigkonferálom. Sok-sok éve vagyok a zsűri tagja ezen az éjszakán, ajánlok fel operás díjat mint a bál védnöke. A Házelnök Asszony el van tévedve: a fővédnök meg a védnök nem jegyet vesz, hanem dolgozik a bálért és a bálon, a médiában. Itt csak ártani sikerült, de legalább rendkívül demagóg módon.

Valahogy úgy képzeltem, hogy lefoglalja az államfői jogkör gyakorlása, ezt a felkérésen megsértődött, romboló posztot nem vártam.

Esküszöm, a 201. Anna-bál nem tehet arról, hogy Forsthoffer Ágnes mindenféle elnök asszony valójában még a saját hivatala vezetőjét sem nevezheti ki saját döntése szerint. Arról a 196. Anna-bál fővédnökének karján látható urat kell megkérdeznie. Vajon megteszi? Fürediként Fürednek beszólni kevés bátorságra vall, a körzet képviselőjeként ha teszi, ahhoz külön gratulálok. És ezt mondanom veszprémiként is fáj" – zárta bejegyzését.