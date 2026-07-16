Kínos leveleket kapott Forsthoffer Ágnes az Országgyűlési Őrség tagjaitól

Szeretnék biztosítani mindenkit: mindent megteszünk annak érdekben, hogy az Országgyűlési Őrség identitása megmaradjon – mondta Forsthoffer Ágnes házelnök a parlament honvédelmi és rendvédelmi bizottságának ülésén, ahol megvitatták a testület tavalyi beszámolóját.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke (Fotó: Ladóczki Balázs)

A jogszabálymódásítások nyomán

az Országgyűlési Őrség a jelenlegi formájában megszűnik, a személyvédelmi feladatai a TEK-hez, az objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerülnek.

A bizottsági ülésen Forsthoffer Ágnes megköszönte az őrség munkáját. Jelezte, hogy az identitás megőrzésébe beletartozik az egyenruha, továbbá mindazok a fontos tevékenységek, amelyeket jelenleg csak és kizárólag az Országgyűlés Őrsége lát el.

Kínos leveleket kapott Forsthoffer Ágnes

Forsthoffer Ágnes beszámolt róla, hogy az elmúlt időszakban

számos levelet kapott az állomány tagjaitól arról, hogy a választások kapcsán „instruálták, fenyegették” a tagokat, illetve hogy a nőkkel szembeni hozzáállásban is előfordulnak problémák.

Lisoczki László országgyűlési dandártábornok, az Országgyűlési Őrség parancsnoka a tavalyi évről szóló beszámolójában fontosnak nevezte az őrség épületvédelmi, biztonságtechnikai, tűzbiztonsági osztályainak munkáját, külön kiemelve a mélygarázs tűzvédelmét. Közölte: folyamatosan képzik a kollégáikat.

Kitért arra, hogy a díszőrség protokolláris szervezete az őrségnek, nemcsak az emelkedett hangulatot biztosítják, de látogatócsoportokat is kísérnek. Szeretnék visszavezetni, hogy bizonyos időközönként

ismét legyen díszőrjárat,

mert látványos és vonzza a turistákat is. Kitért arra is, hogy előkészítettek egy képzést, amely révén

objektumőröket tudnának felvenni a civil életből.

Lisoczki László reményét fejezte ki, hogy ha az őrséget érintő integráció megtörténik, a képességeiket tovább tudják vinni, és hűséggel, becsülettel szolgálhatnak tovább.

A dandártábornok beszámolóját a bizottság nem fogadta el.