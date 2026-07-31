Parkfenntartási botrányban érintett cég megbízását emelte meg 200 millióval Forsthoffer Ágnes hivatala

Júniusban mintegy 200 millió forinttal emelte meg Forsthoffer Ágnes hivatala egy parkfenntartással foglalkozó cégnek a szerződését, amely olyan vállalkozói körhöz köthető, amelyet érintett az ügyészség által indított egyik nyomozásban – írja a Magyar Narancs. A lap szerint az Országház körüli zöldfelületeket az a ZÖFE Kft. tartja fenn, amely kapcsolatban áll azzal a parkfenntartó vállalkozói körrel, amely miatt az ügyészségi eljárást elindították.
A ZÖFE a korábbi években is sikeresen megnyert több közbeszerzést a budapesti parkfenntartásokkal kapcsolatban. A cég tulajdonosi körében azonban olyan vállalkozások és személyek jelennek meg, amelyek több szálon is kapcsolódnak az ügyészségi nyomozás reflektorfényében álló Pannon Park Forest Kft.-hez – olvasható a cikkben. A cég már 2025 novemberében is vizsgálat alatt volt, amikor elnyerte az Országgyűlés Hivatalának közbeszerzését. Az akkor kötött szerződés tartalmazta, hogy a cég vállalja a Kossuth Lajos tér, a Vértanúk tere, az Alkotmány utca és az Összetartozás Emlékhelye környezetének parkfenntartását és az öntözőrendszerek üzemeltetését.
A Pannon Park Forest köré szerveződő céghálózat az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 2024 között mintegy kétmilliárd forintnyi kenőpénzt juttathatott különböző szereplőknek,
hogy ezáltal szerződéseket tartson meg és újakat szerezzen.
A tavaly kötött szerződésben nettó 528 millió forint volt a megbízás díja, amely mellett egy külön keretet is létrehoztak, hogy legyen pénz az eseti feladatok elvégzésére is. A tiszás Forsthoffer Ágnes vezetésével az Országgyűlés Hivatala június elején a korábbi összeget azonban megtoldotta mintegy nettó 200 millió forinttal.
Így az ügyészség által vizsgált háttérrel rendelkező cég szerződésének összege hozzávetőlegesen 728 millió forintra nőhetett
– emelte ki a lap.
Megmagyarázták a parkfenntartási cég keretének emelését
A keret összegének jelentős emelését azzal magyarázták, hogy a Kossuth téren tartott rendezvények a vártnál nagyobb terhelést jelentettek a környék zöldterületeire és az öntözőrendszerekre, így szükséges finanszírozni a többletmunkát – írta a portál, amely szerint a szerződésmódosításban nem részletezték, hogy melyik eseményekről lehet szó. Azonban emlékezetes például a Tisza Párt májusi nagygyűlése, amely után a Kossuth tér környékén jelentős mennyiségű szemét maradt.
De a jövőre nézve is már tervben van egy hasonló rendezvény a Kossuth térre, ugyanis a tervek szerint augusztus 20-án, a tűzijáték után DJ-k szórakoztatnák az összegyűlt tömeget.
Óbudán robbant ki a botrány
Ahogy korábban az Origo beszámolt róla, olyan korrupciós rendszer működött a III. kerületben, amelynek révén a gyanúsítottak rendszeres bevételre tettek szert az ügyészség szerint. A megalapozott gyanú szerint Bús Balázs, Puskás Péter, valamint Czeglédy Gergő, Kiss László és társaik a III. kerületi önkormányzat működése körében 2008-tól olyan korrupciós rendszert működtettek, amely révén az önkormányzati pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételre tettek szert.
Az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért korrupciós pénzt fizető gazdasági szereplőkkel, illetve azok képviselőivel az ügyészség szerint Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával Puskás Péter alpolgármester állapodott meg.
A III. kerületi önkormányzat által parkfenntartás és közterület-kezelés, valamint közétkeztetés tárgyban kötött megállapodásokra figyelemmel, a gyanúsítottak által átvett vesztegetési pénzekből 2011 és 2020 között Bús Balázs legkevesebb 150 millió forintot kapott.