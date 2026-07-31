Parkfenntartási botrányban érintett cég megbízását emelte meg 200 millióval Forsthoffer Ágnes hivatala

Júniusban mintegy 200 millió forinttal emelte meg Forsthoffer Ágnes hivatala egy parkfenntartással foglalkozó cégnek a szerződését, amely olyan vállalkozói körhöz köthető, amelyet érintett az ügyészség által indított egyik nyomozásban – írja a Magyar Narancs. A lap szerint az Országház körüli zöldfelületeket az a ZÖFE Kft. tartja fenn, amely kapcsolatban áll azzal a parkfenntartó vállalkozói körrel, amely miatt az ügyészségi eljárást elindították.

A parlament körüli parkok terhelésének növekedésével magyarázzák a parkfenntartással foglalkozó cég keretének emelését (Fotó: Origo)

A ZÖFE a korábbi években is sikeresen megnyert több közbeszerzést a budapesti parkfenntartásokkal kapcsolatban. A cég tulajdonosi körében azonban olyan vállalkozások és személyek jelennek meg, amelyek több szálon is kapcsolódnak az ügyészségi nyomozás reflektorfényében álló Pannon Park Forest Kft.-hez – olvasható a cikkben. A cég már 2025 novemberében is vizsgálat alatt volt, amikor elnyerte az Országgyűlés Hivatalának közbeszerzését. Az akkor kötött szerződés tartalmazta, hogy a cég vállalja a Kossuth Lajos tér, a Vértanúk tere, az Alkotmány utca és az Összetartozás Emlékhelye környezetének parkfenntartását és az öntözőrendszerek üzemeltetését.

A Pannon Park Forest köré szerveződő céghálózat az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 2024 között mintegy kétmilliárd forintnyi kenőpénzt juttathatott különböző szereplőknek,

hogy ezáltal szerződéseket tartson meg és újakat szerezzen.

A tavaly kötött szerződésben nettó 528 millió forint volt a megbízás díja, amely mellett egy külön keretet is létrehoztak, hogy legyen pénz az eseti feladatok elvégzésére is. A tiszás Forsthoffer Ágnes vezetésével az Országgyűlés Hivatala június elején a korábbi összeget azonban megtoldotta mintegy nettó 200 millió forinttal.

Így az ügyészség által vizsgált háttérrel rendelkező cég szerződésének összege hozzávetőlegesen 728 millió forintra nőhetett

– emelte ki a lap.

Megmagyarázták a parkfenntartási cég keretének emelését

A keret összegének jelentős emelését azzal magyarázták, hogy a Kossuth téren tartott rendezvények a vártnál nagyobb terhelést jelentettek a környék zöldterületeire és az öntözőrendszerekre, így szükséges finanszírozni a többletmunkát – írta a portál, amely szerint a szerződésmódosításban nem részletezték, hogy melyik eseményekről lehet szó. Azonban emlékezetes például a Tisza Párt májusi nagygyűlése, amely után a Kossuth tér környékén jelentős mennyiségű szemét maradt.