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Gajdos László bejelentette: döntés született az azbeszthelyzet rendezéséről

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A csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatón fognak kitérni az azbeszthelyzet rendezésével kapcsolatos részletekre. Gajdos László a közösségi oldalán azt közölte, a döntés már a szerdai kormányülésen megszületett.
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döntéskormányszóvivői tájékoztatóGajdos Lászlóazbeszt

A közösségi oldalán számolt be arról Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter arról, hogy Őr Zoltán polgármester úr meghívására az Őrségbe látogatott, ahol helyi vezetőkkel és a lakókkal beszélgetett. Mint kiderült, egy dologban teljesen egyetértettek: az emberi egészség a legfontosabb, félmegoldásoknak nincs helye. 

Gajdos László bejelentette: megszületett a döntés az azbeszthelyzet rendezéséről /
Gajdos László bejelentette: megszületett a döntés az azbeszthelyzet rendezéséről / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Gajdos László bejelentette: megszületett a döntés az azbeszthelyzet rendezéséről

Elsőként itt, a fórumon osztottam meg a hírt, hogy a tegnapi kormányülésen döntés született az azbeszthelyzet rendezéséről. A kormányzati döntés részleteiről a mai Kormányszóvivői tájékoztatón adunk részletes tájékoztatást

- tette hozzá a miniszter.

 

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