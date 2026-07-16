Gajdos László bejelentette: döntés született az azbeszthelyzet rendezéséről

A csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatón fognak kitérni az azbeszthelyzet rendezésével kapcsolatos részletekre. Gajdos László a közösségi oldalán azt közölte, a döntés már a szerdai kormányülésen megszületett.
A közösségi oldalán számolt be arról Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter arról, hogy Őr Zoltán polgármester úr meghívására az Őrségbe látogatott, ahol helyi vezetőkkel és a lakókkal beszélgetett. Mint kiderült, egy dologban teljesen egyetértettek: az emberi egészség a legfontosabb, félmegoldásoknak nincs helye.
Gajdos László bejelentette: megszületett a döntés az azbeszthelyzet rendezéséről
Elsőként itt, a fórumon osztottam meg a hírt, hogy a tegnapi kormányülésen döntés született az azbeszthelyzet rendezéséről. A kormányzati döntés részleteiről a mai Kormányszóvivői tájékoztatón adunk részletes tájékoztatást
- tette hozzá a miniszter.
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