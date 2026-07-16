Gajdos László bejelentette: döntés született az azbeszthelyzet rendezéséről

A közösségi oldalán számolt be arról Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter arról, hogy Őr Zoltán polgármester úr meghívására az Őrségbe látogatott, ahol helyi vezetőkkel és a lakókkal beszélgetett. Mint kiderült, egy dologban teljesen egyetértettek: az emberi egészség a legfontosabb, félmegoldásoknak nincs helye.

Gajdos László bejelentette: megszületett a döntés az azbeszthelyzet rendezéséről / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Gajdos László bejelentette: megszületett a döntés az azbeszthelyzet rendezéséről

Elsőként itt, a fórumon osztottam meg a hírt, hogy a tegnapi kormányülésen döntés született az azbeszthelyzet rendezéséről. A kormányzati döntés részleteiről a mai Kormányszóvivői tájékoztatón adunk részletes tájékoztatást

- tette hozzá a miniszter.