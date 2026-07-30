A medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri Gajdos László

Az élő környezetért felelős miniszter csütörtöki Facebook-posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medencefeltöltéseket, autómosásokat, s néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, s megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban.

Gajdos László a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Gajdos László a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri

A miniszter hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami víziközmű-társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről - írja az MTI.

A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat - írta a miniszter.