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víz

A medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri Gajdos László

48 perce
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Nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, megteszik a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban.
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Az élő környezetért felelős miniszter csütörtöki Facebook-posztjában arra kért mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medencefeltöltéseket, autómosásokat, s néhány napig a sportpályák locsolását. Gajdos László azt írta a közösségi oldalán, hogy nagy erőkkel dolgoznak a vízellátás biztonságáért, s megteszik a szükséges intézkedéseket, drasztikusnak tűnő lépésektől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki számára rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű és minőségű víz az újabb aszályos időszakban.

Gajdos László
Gajdos László a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Gajdos László a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri

A miniszter hozzátette, hogy Kelemen Ágnes államtitkárral megbeszélést tartottak az ellátásért felelős állami víziközmű-társaságok vezetőivel, akik beszámoltak a kialakult helyzetről - írja az MTI.

A megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat - írta a miniszter.

 

 

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