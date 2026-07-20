Korlátozás, drágulás és átírt készletadatok: mi lesz a magyar üzemanyag-ellátással?

Keddtől ismét módosul az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin nyolc, a gázolaj pedig kilenc forinttal drágul, így a korábbi védett áraknál is drágább lesz holnaptól a tankolás. Az autósokat már nem kizárólag az foglalkoztatja, meddig emelkedhet a benzin és a gázolaj ára: egyre sürgetőbbé válik az a kérdés is, hogy hosszabb távon biztosítható-e a zavartalan ellátás. Németh Balázs fideszes képviselő videójában arról számolt be, hogy a hétvégén az egyik kúthálózat töltőállomásain mennyiségi korlátozást vezettek be a gázolaj értékesítésére.

Miközben tovább emelkednek az üzemanyagárak, a kormány egyelőre nem tervez beavatkozást (Forrás: Unsplash)

Németh Balázs: Kapitány István ne kávézzon, hanem cselekedjen

Németh Balázs szerint a korlátozás nem előzmények nélküli, már korábban is figyelmeztettek arra, hogy jóval kevesebb gázolaj áll rendelkezésre Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt.

Kapitány István közben kávézgat és propagandavideókat gyárt arról, hogy minden rendben van. De hogyan lenne minden rendben?”

– fogalmazott a politikus. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több benzinkúton 595, illetve 615 forint fölé emelkedett az üzemanyagok literenkénti ára, meghaladva a korábbi védett árszinteket. Eközben a Brent típusú kőolaj világpiaci ára ismét jelentősen emelkedett, és szerinte már a rendelkezésre álló készletekkel kapcsolatban is problémák mutatkoznak.

Kapitány István ne kávézzon, hanem cselekedjen, hozza vissza a védett árat, és intézkedjen annak érdekében, hogy ne legyenek ellátásbiztonsági problémák”

– szólította fel a minisztert Németh Balázs. Egyetlen kúthálózat korlátozása önmagában még nem bizonyít országos üzemanyaghiányt, ugyanakkor figyelmeztető jel lehet, különösen akkor, ha a közép-európai régióban valóban gázolaj-ellátási nehézségek jelentkeznek.

A Tisza másik minisztere is mossa kezeit

Miközben a kutakon már érzékelhető a drágulás, a Tisza-kormány egyelőre nem készül beavatkozni az üzemanyagárak alakulásába – írta a Világgazdaság. Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztert Bohár Dániel kérdezte arról, mikor tervez a kormány hozzányúlni a folyamatosan emelkedő árakhoz. A tárcavezető válasza alapján jelenleg nem tartja indokoltnak az állami beavatkozást.

Én nem érzem szükségesnek, a piac majd eldönti, miről van szó”

– jelentette ki Tanács Zoltán. A miniszter ugyanakkor nem tért ki arra, milyen árszintnél vagy ellátási helyzetben vizsgálná felül a kormány ezt az álláspontját.