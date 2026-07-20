Korlátozás, drágulás és átírt készletadatok: mi lesz a magyar üzemanyag-ellátással?

Keddtől ismét módosul az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin nyolc, a gázolaj pedig kilenc forinttal drágul, így a korábbi védett áraknál is drágább lesz holnaptól a tankolás. Az autósokat már nem kizárólag az foglalkoztatja, meddig emelkedhet a benzin és a gázolaj ára: egyre sürgetőbbé válik az a kérdés is, hogy hosszabb távon biztosítható-e a zavartalan ellátás. Németh Balázs fideszes képviselő videójában arról számolt be, hogy a hétvégén az egyik kúthálózat töltőállomásain mennyiségi korlátozást vezettek be a gázolaj értékesítésére.
Németh Balázs: Kapitány István ne kávézzon, hanem cselekedjen
Németh Balázs szerint a korlátozás nem előzmények nélküli, már korábban is figyelmeztettek arra, hogy jóval kevesebb gázolaj áll rendelkezésre Magyarországon, mint egy évvel ezelőtt.
Kapitány István közben kávézgat és propagandavideókat gyárt arról, hogy minden rendben van. De hogyan lenne minden rendben?”
– fogalmazott a politikus. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre több benzinkúton 595, illetve 615 forint fölé emelkedett az üzemanyagok literenkénti ára, meghaladva a korábbi védett árszinteket. Eközben a Brent típusú kőolaj világpiaci ára ismét jelentősen emelkedett, és szerinte már a rendelkezésre álló készletekkel kapcsolatban is problémák mutatkoznak.
Kapitány István ne kávézzon, hanem cselekedjen, hozza vissza a védett árat, és intézkedjen annak érdekében, hogy ne legyenek ellátásbiztonsági problémák”
– szólította fel a minisztert Németh Balázs. Egyetlen kúthálózat korlátozása önmagában még nem bizonyít országos üzemanyaghiányt, ugyanakkor figyelmeztető jel lehet, különösen akkor, ha a közép-európai régióban valóban gázolaj-ellátási nehézségek jelentkeznek.
A Tisza másik minisztere is mossa kezeit
Miközben a kutakon már érzékelhető a drágulás, a Tisza-kormány egyelőre nem készül beavatkozni az üzemanyagárak alakulásába – írta a Világgazdaság. Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztert Bohár Dániel kérdezte arról, mikor tervez a kormány hozzányúlni a folyamatosan emelkedő árakhoz. A tárcavezető válasza alapján jelenleg nem tartja indokoltnak az állami beavatkozást.
Én nem érzem szükségesnek, a piac majd eldönti, miről van szó”
– jelentette ki Tanács Zoltán. A miniszter ugyanakkor nem tért ki arra, milyen árszintnél vagy ellátási helyzetben vizsgálná felül a kormány ezt az álláspontját.
A Világgazdaság szerint a geopolitikai feszültség erősödése újabb drágulási hullámot indíthat el.
Ha a Brent hordónkénti ára tartósan megközelíti vagy meghaladja a 90 dollárt, az rövid időn belül megjelenhet a magyarországi üzemanyagárakban is. A nagykereskedelmi árak gyorsan követik a világpiaci mozgásokat, a kutak pedig jellemzően néhány napos késéssel terhelik tovább az emelkedést az autósokra.
A folyamatot egyelőre tompítja, hogy számos töltőállomás a világpiaci változásokhoz képest lassabban emeli az árait. Ez azonban megváltozhat, ha az olajár tartósan a jelenlegi magas szinten marad.
Egri Gábor: Nem mindegy, hogy nyersolaj vagy gázolaj van a tartalékban
Egri Gábor, aki korábban már interjút adott az Origónak az üzemanyag-ellátás helyzetéről, most újabb szakmai véleményt juttatott el lapunkhoz. Szerinte nemcsak a stratégiai tartalék mennyisége, hanem annak összetétele is meghatározó. A nyersolajat ugyanis előbb finomítóban kell feldolgozni, míg a kész gázolaj válsághelyzetben azonnal felhasználható. Ez különösen akkor fontos, ha a finomítói kapacitás műszaki okokból részben kiesik – mondta, utalva a százhalombattai olajfinomító katasztrófájára.
A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint érdemes lenne külön kezelni a nyersolaj és a kész üzemanyagok tárolását.
Előbbi költségeit szerinte elsősorban az azt feldolgozni képes olajipari vállalatok viselhetnék, az állami tartalékban pedig nagyobb hangsúlyt kaphatna a gázolaj.
Egri úgy látja, jelenleg túltöltötték a kőolajkészleteket, miközben a gázolajtartalék jelentősen alacsonyabb a szükségesnél.
Közérdekű adatigényléssel fordult a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséghez is, miután a július 9-i gázolajkészlet nyilvános adata utólag 338,7-ről 388,7-re változott, ami mintegy 50 ezer tonnás eltérés.
Egri azt szeretné tisztázni, mi indokolta a módosítást, mikor és kinek a döntésére hajtották végre. Mint fogalmazott:
Sokkal nagyobb átláthatóságra, kevesebb marketingvideóra és több szakmai egyeztetésre lenne szükség a magyar állam és a Mol együttműködésében.”