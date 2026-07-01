Tégláról téglára épül az új globalista rezsim, Magyar Péterék mindenkit eltakarítanának az útból

A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) beszántásával a kormány nem megvédi a szuverenitást, hanem lead belőle egy darabot – mutatott rá az Origónak adott interjújában Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa. Ahogy arról beszámoltunk, az Országgyűlés keddi rendkívüli ülésén két fontos törvényjavaslatról is döntöttek: megszavazták a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének megfelezését is.

A keddi rendkívüli ülésen a tiszás többség megszavazta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének megfelezését is (Fotó: Mediaworks)

Kiszelly Zoltán szerint az SZH megszüntetése több mint szimbolikus lépés, ugyanis a Tiszában igencsak sajátosan gondolkodnak a szuverenitásról. Magyar Péter az európai integráció mélyítésében hisz, az Európai Néppárt politikusaként inkább az európai fősodorhoz, a „német Európához” kötné Magyarországot. Az ő felfogásuk szerint a brüsszeli intézmények fogják megvédeni a magyar szuverenitást, például a Demokráciapajzs vagy más uniós mechanizmusokkal.

Én viszont úgy látom, hogy nem a globalista befolyással szemben akarják megvédeni Magyarországot, hanem éppen kiteszik annak Brüsszelen keresztül

– jegyezte meg.

Minden jel arra mutat, új rezsimet épít a Tisza-kormány

Szerinte ha megnézzük a kormány több szereplőjét, sokan civil vagy NGO-s háttérből érkeztek. Bart Istvántól kezdve több olyan szereplő van, aki korábban ilyen szervezetekhez kötődött. Ők egyszerűen másként értelmezik a szuverenitást. Abban hisznek, hogy Brüsszel képes megvédeni Magyarország érdekeit is. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése nemcsak abból következik, hogy a Tisza másként gondolkodik a szuverenitásról, hanem abból is, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének lebontásának része.

A kettőt együtt kell nézni. Miközben felépítik a saját rendszerüket, lebontják a régit is. A NER lebontásához ma még sokan tapsolnak, de az új rezsim kiépítésénél már nem biztos, hogy ugyanilyen lelkesek lennének

– mutatott rá, hozzátéve: ebbe a folyamatba illeszkedik a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének megfelezése is. Ezekben a testületekben továbbra is jellemzően a Fidesz rendelkezik többséggel, amit így szeretnének gyengíteni. – A vagyonvisszaszerzési intézkedésektől kezdve a politikusok újraválaszthatóságának korlátozásáig ugyanaz a logika rajzolódik ki: egy új rezsim kiépítése zajlik, amely fokozatosan számolja fel a rivális politikai alternatívákat – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán, hozzátéve: a nemzeti tőkésosztályt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal fogja megsarcolni, miközben a vármegyei önkormányzatok vezetőinek mozgásterét is szűkítik.

Idővel még polgármesteri cikluskorlát is jöhet, amivel ugyanúgy félre lehet állítani a legsikeresebb ellenzéki polgármestereket is, ahogyan korábban több országgyűlési képviselőt is háttérbe szorítottak

– emelte ki.