Ez a politikus lehet a befutó Gulyás Gergely helyére: a váltással komoly üzenetet küld a Fidesz

Gulyás Gergely hétfőn váratlanul bejelentette: lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról. – A Fidesz frakció élén ezt követően egy olyan politikusra van szükség, aki jogász, mint Magyar Péter, kommunikációs szempontból is képes felvenni vele a versenyt, és a fiatalabb generációt képviseli. Mert „fiatalokat a csatába, öregeket a tanácsba” – mutatott rá Orbán Viktort idézve az Origónak nyilatkozva Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai igazgatója.

Gulyás Gergely hétfő délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Parlamentben, amelyen bejelentette lemondását a frakcióvezetői tisztségről (Fotó: Polyák Attila)

Gulyás Gergely hétfőn váratlanul bejelentette: lemond a frakcióvezetőségtől

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Gulyás Gergely hétfő délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Parlamentben, amelyen bejelentette lemondását a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. Hangsúlyozta: a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon. – Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok a frakcióvezetői tisztségről, és azt kérem, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon – indokolta döntését, majd közölte, az Alaptörvény-módosítás minden eleme külön-külön is példátlan határátlépés, együtt pedig végképp az.

Kiszelly Zoltán szerint Gulyás Gergely korábban azért tűnt jó választásnak a frakció élére, mert a kormányinfókon hosszú éveken keresztül bizonyította: rendkívül felkészült vitázó, jól kezeli a konfliktusos helyzeteket, és állja a sarat.

A parlament azonban egészen más terep: ott végig kell hallgatni Magyar Péter maratoni hosszúságú beszédeit, és csak utána lehet reagálni. Ez teljesen más kommunikációs helyzet, mint egy kormányinfó, ahol kérdés-felelet formában zajlik a vita

– mutatott rá.

Ő lehet az egyik esélyes

Kiszelly Zoltán úgy véli, a pártnak olyan embert kell Gulyás Gergely helyére választani, aki nemcsak szakmailag felkészült, hanem médiában, vitákban és a közösségi térben is meg tudja állítani Magyar Pétert. Szerinte a pártvezetésben felmerülhetett akár Kocsis Máté neve is utódként, hiszen már van rutinja, korábban ő már volt frakcióvezető.