Ez a politikus lehet a befutó Gulyás Gergely helyére: a váltással komoly üzenetet küld a Fidesz

Gulyás Gergely hétfőn váratlanul bejelentette: lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról. – A Fidesz frakció élén ezt követően egy olyan politikusra van szükség, aki jogász, mint Magyar Péter, kommunikációs szempontból is képes felvenni vele a versenyt, és a fiatalabb generációt képviseli. Mert „fiatalokat a csatába, öregeket a tanácsba” – mutatott rá Orbán Viktort idézve az Origónak nyilatkozva Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai igazgatója.
Gulyás Gergely hétfőn váratlanul bejelentette: lemond a frakcióvezetőségtől
Ahogy arról mi is beszámoltunk, Gulyás Gergely hétfő délután rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Parlamentben, amelyen bejelentette lemondását a Fidesz parlamenti frakciójának éléről. Hangsúlyozta: a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt a következő választásokon. – Ezért úgy döntöttem, hogy lemondok a frakcióvezetői tisztségről, és azt kérem, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz-frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon – indokolta döntését, majd közölte, az Alaptörvény-módosítás minden eleme külön-külön is példátlan határátlépés, együtt pedig végképp az.
Kiszelly Zoltán szerint Gulyás Gergely korábban azért tűnt jó választásnak a frakció élére, mert a kormányinfókon hosszú éveken keresztül bizonyította: rendkívül felkészült vitázó, jól kezeli a konfliktusos helyzeteket, és állja a sarat.
A parlament azonban egészen más terep: ott végig kell hallgatni Magyar Péter maratoni hosszúságú beszédeit, és csak utána lehet reagálni. Ez teljesen más kommunikációs helyzet, mint egy kormányinfó, ahol kérdés-felelet formában zajlik a vita
– mutatott rá.
Ő lehet az egyik esélyes
Kiszelly Zoltán úgy véli, a pártnak olyan embert kell Gulyás Gergely helyére választani, aki nemcsak szakmailag felkészült, hanem médiában, vitákban és a közösségi térben is meg tudja állítani Magyar Pétert. Szerinte a pártvezetésben felmerülhetett akár Kocsis Máté neve is utódként, hiszen már van rutinja, korábban ő már volt frakcióvezető.
A politológus ugyanakkor több lehetséges utódot is lát a frakcióban, és egy olyan politikust tart befutónak, aki az elmúlt tizenhat évben nem volt a politika élvonalában, hiszen most inkább egy új arcra van szükség.
Az egyik esélyes, Szűcs Gábor. »Ő megafonos volt, és nem diktafonos«
– mutatott rá Kiszelly, utalva a fideszes képviselőnek a parlamentben Magyar Péternek adott válaszára.
Szerinte Szűcs Gábor egy jó értelemben vett „political animal”, amilyenre a Fidesznek most pont szüksége van: otthonosan mozog a mai médiakörnyezetben, és képes gyorsan, határozottan reagálni. Hozzátette: Gulyás Gergely lemondása ugyanakkor azt is jelzi, a Fidesz még keresi azt a kommunikációs stratégiát, amellyel Magyar Péter monológjait, támadásait kezelni tudja.
Vörös vonalat lép át a Tisza
Szerinte az is egyfajta kommunikációs válasz erre a helyzetre, hogy a Fidesz és a KNDP nem vett részt az Országgyűlés hétfői ülésén, amelyen elfogadták az Alaptörvény 17. módosítását. Ezzel a Fidesz és a KDNP politikusai azt hangsúlyozzák: a Tisza Párt egy vörös vonalat előtt áll.
Azt üzenik, ha a Tisza ezt átlépi – például Sulyok Tamás személyre szabott törvény általi elmozdításával vagy más hasonló lépésekkel –, akkor onnantól kezdve bármit meg lehet tenni. A kivonulással azt jelzik, hogy nem adják a nevüket a jogállamiság vörös vonalának átlépéséhez
– mutatott rá.
A politológus emlékeztetett, van ennek egy történelmi párhuzama is. – A Fidesz 2006-ban is kivonult a napirend előtti felszólalásokról: akkor azt üzenték, hogy Gyurcsány Ferenc meg fog bukni. Most ugyanezzel a gesztussal azt üzenik: ahogy Gyurcsány megbukott, úgy előbb-utóbb Magyar Péter is meg fog. Ez egy tudatos politikai üzenet is lehet a kivonulás mögött – magyarázta.
Kérdésünkre Kiszelly Zoltán a KDNP frakciójára is kitért, hiszen az Tisza-kormány első három hónapja után úgy tűnik, ellenzéki pártként a KDNP önállóbb és karakteresebb hangot üt meg, Rétvári Bence pedig frakcióvezetőként az egyik legtöbbet felszólaló képviselő. – Rétvári Bence korábbi parlamenti államtitkárként is harcedzett politikus, jól állta a sarat a parlamenti vitákban, tehát ebből a szempontból alkalmas vezető. Szerintem még a KDNP is keresi a politikai arcélét és a saját hangját – jegyezte meg a politológus, hozzátéve: a párt 23 oldalas vitaanyaga pont a megújulásra és az önállóbb politizálásra keresi a megoldásokat, amelyekről augusztus végén döntenek.
Horn Gábor szerint Gulyás Gergelyt súlyos felelősség terheli
Az Origo megkeresésére Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondta: – Gulyás Gergelynek a lemondás jó alkalom volt arra, hogy kilépjen egy rendkívül kényelmetlen helyzetből. Ez az „önkényellenes fideszes kampány” annak a Fidesznek a kampánya, amely 16 éven keresztül éppen ezt az önkényt építette ki, most pedig ennek a leépítését látjuk – fogalmazott.
A politológus szerint a leköszönt frakcióvezetőnek személyes felelőssége is van ennek a rendszernek a kiépülésében, „ráadásul nem is csekély, hanem nagyon súlyos”. – Valószínűleg Orbán Viktor határozott kérésére vállalta el ezt a pofozógép-szerepet a Fidesz élén, most pedig élt a lehetőséggel, hogy ebből kilépjen – mondta, majd emlékeztetett: az helyzetét az is bonyolítja, hogy Magyar Péterrel régi, személyes kapcsolat fűzi össze őket.
Ennél többet nem látok ebben a döntésben. Az látszik azonban, hogy a Fidesz rohan a vesztébe, egyre inkább csúszik lefelé
– jegyezte meg.
A Fidesz egy széteső párt benyomását kelti
Horn Gábor példaként megemlítette a Fidesz múlt csütörtökön, a Sándor-palota előtt tartott tüntetését: szerinte sokat elmond az, hogy Orbán Viktor pártelnökként úgy szólítja fel saját híveit a részvételre, hogy ő maga nem vesz részt az eseményen.
Ha valóban olyan súlyos lenne a helyzet, mint állítják, akkor felmerül a kérdés: miért utazik el a futball-világbajnokságra? Az egész helyzet egy lecsúszó, széteső, a helyét nem találó párt benyomását kelti, és ehhez most hozzájárul a frakcióvezető alig két hónap utáni távozása is
– fogalmazott.
A politológust megkérdeztük arról is, kit, milyen jelöltet tartana alkalmasnak a Fidesz frakció élére. Horn Gábor emlékeztetett arra, Gulyás Gergely mivel indokolta lemondását: „a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt, nem indulhat a következő választásokon”. Ebből szerinte az következik, hogy olyan politikusok közül kell választani, akik a tervezett alkotmánymódosítás elfogadása után is képviselők maradhatnak 2030 után.
Ez jelentősen leszűkíti a lehetséges jelöltek körét, hiszen a Fidesz-frakció közel fele érintett ebben
– vélekedett.
A döntésnek komoly politikai üzenete lesz
A politológus ugyan neveket nem akart mondani, de két lehetőséget lát:
- Az egyik, hogy a Fidesz a radikálisabb, a szélsőjobb felé nyitó politikusok közül választ. Szerinte ide sorolható például Németh Balázs vagy Pócs János. Horn Gábor szerint ők azok a politikusok, akik már a kampányban is a Fidesz legkeményebb, legszélsőségesebb hangját képviselték.
- A másik lehetőség, hogy egy polgáribb, középre húzó politikust választanak. Például Bóka Jánost, aki fiatalabb generációt képvisel, európai szinten is ismert politikus, és parlamenti frakcióvezetőként még nem próbálhatta ki magát.
A Fidesz bármelyik irány választja is, a döntésnek komoly politikai üzenete lesz: megmutatja, hogy a párt a radikalizálódás vagy inkább a polgári közép felé akar-e elmozdulni.
A szélsőjobbon már létezik egy párt, ráadásul a szélsőjobboldali tábor mérete Magyarországon szerencsére korlátozott. Ott kevés mozgásteret látok. Ahol pedig még van mozgástér, azt Orbán Viktor személyesen is képes lefedni. Ezért én azt tanácsolnám a Fidesznek – ha kérné a véleményemet –, hogy inkább egy közép felé húzó, polgáribb, visszafogottabb frakcióvezetőt válasszon. Inkább a Gulyás-modellt javasolnám
– összegzett Horn Gábor.