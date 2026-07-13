Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról – videó

Ma fekete napja van a demokráciának – jelentette ki Gulyás Gergely a parlamentben tartott sajtótájékoztatóján. A Fidesz frakcióvezetője elmondta: egy olyan alaptörvény-módosítást készül elfogadni a tiszás többség, amelynek elemei külön-külön is durva lenne: ilyen Sulyok Tamás elmozdítása, vagy a választói jog korlátozása.

Fotó: Ladóczki Balázs

Azzal tiltakozunk, hogy nem veszünk rész az Országgyűlés mai ülésén

– jelentette ki. Majd rámutatott: eddig a Fidesz-frakció a törvényhozás munkájában eddig jobbító szándékú javaslatokkal vett rész, ma azonban nem vesznek rész.

A frakció meg fogja koszorúzni Antall József sírját, amely figyelemfelhívás arra, hogy akikre a Tisza Párt is szokott hivatkozni azok mindenben az ellenkezőjét képviselték, mint amit ma az új kétharmados többség képvisel – mondta el.

A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat közjogi korlátok miatt, nem indulhat a következő választáson, ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok

– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: azt kéri, hogy olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is tud indulni a választásokon.

Gulyás Gergely azt is reméli, hogy ez az időszak mint egy rossz emlék marad meg és mielőbb a magyar demokrácia kellően erős lesz ahhoz, hogy túlélje azokat, akik ma az alapvető demokratikus vívmányokkal szemben foglalja állás. Azt is elmondta, hogy velük szemben is megfogalmaztak vádakat, de ha valaki magukat a tényeket nézi, akkor láthatja, hogy meg sem próbáltak a mostanihoz hasonló, a jogállamot szétverő, a közjogi rendszert leépítő lépéseket hozni. A Fidesz-frakció ezt követően is minden eszközzel tiltakozni fog ez ellen és a Fidesz-KDNP frakciószövetség is elfogadhatatlannak tartja mindazt, ami történt.

Nem leszünk statiszták Magyar Péter abszolút filmszínházában!

– Azért vagyunk feketében, mert ez a magyar demokrácia gyásznapja és azért nem vagyunk az ülésteremben, mert nem leszünk statiszták Magyar Péter abszolút filmszínházában, amiben lebontja a demokratikus intézményrendszer és teljesen a saját egyszemélyi uralmára alakítja át a magyar közjogi rendszer – mondta Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője rámutatott: Európában példátlan, hogy egy köztársasági elnököt egy egymondatos Alaptörvény-módosítással megfosszák a hivatalától.

A frakcióvezető szerint ez azért félelemkeltő, mert ezzel Magyar Péter azt üzeni a legfőbb közjogi méltóságnak, hogy egy mondattal bármikor eltávolíthatja hivatalból.

De ez üzenet mindenki másnak is, minden magyar közjogi tisztségviselőnek, állami alkalmazottnak és hétköznapi állampolgárnak. Ha ezt a köztársasági elnökkel megtette Magyar Péter, akkor mindenki mással megteheti – tette hozzá.