„Ez a demokratikus jogállam végét jelenti” – megszólalt Gulyás Gergely

Miután a Fidesz bejelentette, hogy nem vesz részt az Országgyűlés hétfői ülésén, amelyen az Alaptörvény 17. módosítását tárgyalják, Gulyás Gergely sajtótájékoztatón közölte, hogy lemond frakcióvezetői tisztségéről. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte az alkotmánymódosítás a demokratikus jogállam végét jelenti, és ehhez nem kíván asszisztálni.

Gulyás Gergely szerint nem lehet úgy tenni, mintha Magyarország az Alaptörvény-módosítás hatályba lépése után is demokratikus jogállam maradna (Forrás: Facebook)

Az Alaptörvény ma elfogadandó 17. módosítása leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot és kiiktatja a parlamenti ellenzék többségét a politikai versenyből. Mindezeket visszamenőleges hatállyal teszi. Ezek mindegyike külön-külön is példátlan

– mutatott rá Gulyás Gergely.

Példátlan az Alaptörvény módosítása

A leköszönt frakcióvezető szerint az Alaptörvény 17. módosítása példátlan következményekkel járna. Lejáratja a köztársasági elnöki tisztséget, hivatali idejük lejárta előtt levált négy alkotmánybírót, köztük a testület elnökét, valamint kizárja az ellenzék többségét a politikai versenyből – hívta fel a figyelmet.

Mostantól nem a választók, hanem a hatalom dönti el, hogy kire lehet szavazni

– jelentette ki. Emlékeztetett: az elmúlt tizenhat évben a Fideszt gyakran vádolták a jogállam leépítésével, de ehhez hasonló lépésre akkor sem került sor.