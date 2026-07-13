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Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról – videó

Gulyás Gergely

„Ez a demokratikus jogállam végét jelenti” – megszólalt Gulyás Gergely

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Az Alaptörvény 17. módosítását élesen bírálta Gulyás Gergely, aki szerint a parlament döntése véget vet a demokratikus jogállamnak, és kizárja az ellenzék jelentős részét a politikai versenyből. A politikus közölte: a történtekhez nem kíván asszisztálni, ezért lemond frakcióvezetői tisztségéről.
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Gulyás GergelylemondásAlaptörvény-módosításjogállamköztársasági elnökTisza-kormányMagyar Péter

Miután a Fidesz bejelentette, hogy nem vesz részt az Országgyűlés hétfői ülésén, amelyen az Alaptörvény 17. módosítását tárgyalják, Gulyás Gergely sajtótájékoztatón közölte, hogy lemond frakcióvezetői tisztségéről. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte az alkotmánymódosítás a demokratikus jogállam végét jelenti, és ehhez nem kíván asszisztálni.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely szerint nem lehet úgy tenni, mintha Magyarország az Alaptörvény-módosítás hatályba lépése után is demokratikus jogállam maradna (Forrás: Facebook)

Az Alaptörvény ma elfogadandó 17. módosítása leváltja a köztársasági elnököt, lefejezi az Alkotmánybíróságot és kiiktatja a parlamenti ellenzék többségét a politikai versenyből. Mindezeket visszamenőleges hatállyal teszi. Ezek mindegyike külön-külön is példátlan

– mutatott rá Gulyás Gergely.

 

Példátlan az Alaptörvény módosítása

A leköszönt frakcióvezető szerint az Alaptörvény 17. módosítása példátlan következményekkel járna. Lejáratja a köztársasági elnöki tisztséget, hivatali idejük lejárta előtt levált négy alkotmánybírót, köztük a testület elnökét, valamint kizárja az ellenzék többségét a politikai versenyből – hívta fel a figyelmet.

Mostantól nem a választók, hanem a hatalom dönti el, hogy kire lehet szavazni

– jelentette ki. Emlékeztetett: az elmúlt tizenhat évben a Fideszt gyakran vádolták a jogállam leépítésével, de ehhez hasonló lépésre akkor sem került sor.

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról – videó

 

Gulyás Gergely: Holnap bárkire sor kerülhet

A politikus hangsúlyozta, hogy döntését nem kizárólag az indokolta, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak olyan vezetőre van szüksége, aki a következő országgyűlési választáson is indulhat.

Nem lehet úgy tenni, mintha Magyarország az Alaptörvény-módosítás hatályba lépése után is demokratikus jogállam maradna

– szögezte le Gulyás Gergely. Bejegyzését azzal zárta:

Ma velünk számolnak le, de holnap bárkire sor kerülhet. Isten óvja Magyarországot!”

Orbán Viktor egy fotóval és egy emojival értékelte közösségi oldalán az Alaptörvény 17. módosítását.

Demokratikus Magyarország 1990–2026

– írta a Fidesz elnöke a fekete-fehér képhez, melyen Magyar Péter látható parlamenti felszólalás közben.

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