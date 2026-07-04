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Magyar Péter: Megszűnik Sulyok Tamás megbízatása

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Gulyás Gergely

Gulyás Gergely az alaptörvény-módosításról: Ez az önkényuralom kezdete Magyarországon

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A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált a miniszterelnök által ma benyújtott alaptörvény-módosításra. Gulyás Gergely szerint nem egyszerű határátlépésről van szó, hiszen ahol a köztársasági elnököt el lehet mozdítani, ott bárkivel bármit meg lehet tenni.
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Gulyás GergelyFideszAlaptörvény módosítás

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán jelezte, hogy a mai alaptörvény-módosítás egy egyértelmű, és súlyos határátlépés. Gulyás Gergely ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy eddig még egyetlen egy magyar kormány sem próbálta meg a köztársasági elnököt elmozdítani.

Gulyás Gergely jelezte, hétfőn egyeztet a Fidesz frakció az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszokról
Gulyás Gergely jelezte, hétfőn egyeztet a Fidesz frakció az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszokról 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, hogy a kormány nevében személyesen nyújtja be az Alaptörvény 17. módosítását. A hírre Gulyás Gergely is reagált közösségi oldalán, aki szerint példa nélküli határátlépés történt, miután a módosítás okán Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása is megszűnik. 

Politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az Alkotmánybíróságot. Korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon

– foglalta össze a legfontosabb aspektusait a módosításnak Gulyás. 

A frakcióvezető szerint ez nem egyszerű határátlépés, hiszen ha ezt meg lehet tenni egy államfővel, akkor ma Magyarországon bárkivel meg lehet tenni bármit. Gulyás szerint egyébként ilyen szintű beavatkozásra a rendszerváltás óta még nem volt példa. 

A rendszerváltoztatás óta ez a tizedik parlamenti ciklus és hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből. Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége

– fogalmazott. 

Gulyás Gergely egyúttal azt is jelezte, hogy a Fidesz frakció hétfőn áttekinti az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségeket. 

 

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