Gulyás Gergely bejelentette: nagyszabású tüntetést szerveznek a Tisza alaptörvény-módosítása ellen

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány alaptörvény módosításával kapcsolatban tárgyalt a Fidesz és a KDNP: kiemelte, hogy a módosítást botrányosnak tartják. Hangsúlyozta, hogy a mostani szabályozás célja véleményük szerint a köztársasági elnök megalázása, a köztársasági elnöki intézmény meggyalázása és a köztársasági elnök eltávolítása.
Az országgyűlési képviselőket érintő módosítás szerinte a választópolgárok aktív és a képviselők passzív választójogát korlátozza. Amennyiben a módosítás megmarad a jelenlegi formában, úgy a következő választásokon az ellenzéki képviselők fele nem fog tudni elindulni. Hozzátette, hogy az alkotmánybíróságot le akarják fejezni, több alkotmánybírót el akarnak távolítani, illetve megszüntetni a nemzeti vagyon eddigi minősített védelmét és a termőföldekre vonatkozó kétharmados szabályokat is kiiktatnák. A javaslatból szerinte csak az Alkotmánybíróság egyes hatásköreinek helyreállítása előremutató, de ez önmagában nem áll egyensúlyban azokkal a negatív intézkedésekkel, amelyeket a Tisza javaslata eredményezni fog.
Bejelentette, hogy csütörtökön 18:00-tól a Sándor palota előtt tartanak tüntetést tiltakozva az alaptörvény módosítása ellen, mert fontos, hogy a köztársasági elnöki intézmény megmaradjon. Az ezzel kapcsolatos részleteket a következő napokban fogják megosztani.
Rétvári Bence arról beszélt, hogy a KDNP számára is elfogadhatatlan az alaptörvény módosítás. Úgy gondolja, hogy a Tisza a választási ígérettel szemben nem erősíti, hanem csökkenti a demokráciát. Aláhúzta, hogy Európában gyakorlatilag sehol nincs példa az olyan intézkedésekre, mint a lex Orbán vagy éppen a lex Sulyok. Kiemelte, hogy az alaptörvény módosítást nyolc nap alatt akarják áterőltetni az Országgyűlésen.
Gulyás Gergely újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy sehol Európában, de még a demokratikus világban sem tud példát olyan korlátozásokra, amilyeneket most a Tisza akar. Az alkotmánybírák esetében megfontolandónak tartja egyfajta felső korhatár bevezetését, azonban legitim, a Parlament által megválasztott bírákat nem lehet csak úgy lecserélni.
A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy a választások eredményeként a jelenlegi kormánynak alkotmányozó többsége van, jogi lehetőségük van egy új alaptörvény elfogadására. Visszaemlékezett rá, hogy a Fidesz kormány esetében 10 hónap alatt jött létre az új alaptörvény. Felidézte, hogy a Tisza a kampányban még azt ígérte, hogy nem lesz új alaptörvény, hanem csak módosítani fognak néhány dolgot.
Egyértelműen látszik, hogy nem ez történik.
Brüsszel még nem nyilatkozott a Tisza alaptörvény-módosításával kapcsolatban, azonban a Velencei Bizottság kijelentette, hogy a magyar köztársasági elnök eltávolítását célzó kísérletek mindenben szembe mennek az alapvető európai gyakorlatnak és jogállamisági elveknek, hiszen a személyre szabott jogalkotás ebbe a körbe tartozik - mondta.
Arra a kérdésre, hogy a Fidesz-KDNP-nek milyen lehetőségei vannak az alaptörvény-módosítás megakadályozására Gulyás elmondta, hogy hazai szinten jelenleg csak a tiltakozás. Amennyiben a módosítást elfogadják, még van a kezükben néhány lehetőség, azonban ezekről egyenlőre még nem szeretett volna többet mondani.
Gulyás Gergely méltatlannak tartja az Áder János, volt köztársasági elnök elleni támadást, különösen annak fényében, hogy a Tisza egy 36 éves gyakorlatot akar indokolatlanul felrúgni. Kiemelte, hogy Göncz Árpád - aki nem a Fidesz politikai családjába tartozott - 10 éves elnöksége után egy méretét tekintve ugyanekkora rezidenciát kapott, ahol még az özvegye is az élete végéig élt. Szerinte egy ilyen dolog miatt támadni egy volt köztársasági elnököt, méltatlan.
Magyar Péter reagált a sajtótájékoztatóra
Magyar Péter miniszterelnök a sajtótájékoztatót követően szokás szerint Facebook-oldalán tett közzé gúnyos hangvételű üzenetet.
Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett. Mint a tolvaj, aki rendőrért kiált.
Mozgalmas hétvége volt a magyar belpolitikában
Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy a kormány nevében személyesen nyújtja be az Alaptörvény 17. módosítását. A hírre Gulyás Gergely is reagált közösségi oldalán, aki szerint példa nélküli határátlépés történt, miután a módosítás okán Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása is megszűnik.
Gulyás Gergely akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon. A Fidesz frakcióvezetője azt írta:
Politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az Alkotmánybíróságot. Korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon.
A hétvége folyamán Orbán Viktor is üzent a magyaroknak. A Fidesz elnöke is védelmébe vette Áder Jánost, aki szerinte kiállt a jogállamiság mellett, amire agresszió, fenyegetőzés és megfélemlítés lett a válasz.
Áder János kiállt a jogállamiság mellett. Higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ez után történt, mindenki láthatta. Agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés. Egyenes út az önkényuralom felé. Itt tart a Tisza-kormány. Ne hagyjuk! - írta.