Gulyás Gergely bejelentette: nagyszabású tüntetést szerveznek a Tisza alaptörvény-módosítása ellen

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány alaptörvény módosításával kapcsolatban tárgyalt a Fidesz és a KDNP: kiemelte, hogy a módosítást botrányosnak tartják. Hangsúlyozta, hogy a mostani szabályozás célja véleményük szerint a köztársasági elnök megalázása, a köztársasági elnöki intézmény meggyalázása és a köztársasági elnök eltávolítása.

Az országgyűlési képviselőket érintő módosítás szerinte a választópolgárok aktív és a képviselők passzív választójogát korlátozza. Amennyiben a módosítás megmarad a jelenlegi formában, úgy a következő választásokon az ellenzéki képviselők fele nem fog tudni elindulni. Hozzátette, hogy az alkotmánybíróságot le akarják fejezni, több alkotmánybírót el akarnak távolítani, illetve megszüntetni a nemzeti vagyon eddigi minősített védelmét és a termőföldekre vonatkozó kétharmados szabályokat is kiiktatnák. A javaslatból szerinte csak az Alkotmánybíróság egyes hatásköreinek helyreállítása előremutató, de ez önmagában nem áll egyensúlyban azokkal a negatív intézkedésekkel, amelyeket a Tisza javaslata eredményezni fog.

Bejelentette, hogy csütörtökön 18:00-tól a Sándor palota előtt tartanak tüntetést tiltakozva az alaptörvény módosítása ellen, mert fontos, hogy a köztársasági elnöki intézmény megmaradjon. Az ezzel kapcsolatos részleteket a következő napokban fogják megosztani.

Rétvári Bence arról beszélt, hogy a KDNP számára is elfogadhatatlan az alaptörvény módosítás. Úgy gondolja, hogy a Tisza a választási ígérettel szemben nem erősíti, hanem csökkenti a demokráciát. Aláhúzta, hogy Európában gyakorlatilag sehol nincs példa az olyan intézkedésekre, mint a lex Orbán vagy éppen a lex Sulyok. Kiemelte, hogy az alaptörvény módosítást nyolc nap alatt akarják áterőltetni az Országgyűlésen.

Gulyás Gergely újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy sehol Európában, de még a demokratikus világban sem tud példát olyan korlátozásokra, amilyeneket most a Tisza akar. Az alkotmánybírák esetében megfontolandónak tartja egyfajta felső korhatár bevezetését, azonban legitim, a Parlament által megválasztott bírákat nem lehet csak úgy lecserélni.