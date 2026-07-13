Gyertyagyújtással tiltakoztak a Kossuth téren az Alaptörvény-módosítás miatt

Gyertyagyújtással tiltakoztak a Kossuth téren, miután az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény 17. módosítását. A KözTérből ismert Kurucz Dániel így hirdetett demonstrációt még vasárnap: „Ha holnap az Országgyűlés megszavazza az Alaptörvény 17. módosítását, akkor ez a mai az utolsó nap, amelyet egy nagyjából működő demokráciában élünk meg. Páran elhelyezünk néhány mécsest a Parlament lépcsőinél, keresztet formálva belőlük és elmondunk egy imát Magyarországért! Ha gondolod csatlakozz hozzánk. Nem lesznek beszédek, se semmi extra csak egy kis fény 20:30-tól a sötétségben!” Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes a Facebook-oldalán jelezte, bár nem szervezője a demonstrációnak, az eseményen való részvételre buzdított.

Fotó: Hatlaczki Balazs

Az Origo helyszíni tudósítója szerint a meghirdetett kezdésig pedig nagyjából száz ember gyűlt össze a Parlament lépcsője előtt. A rendőrség a helyszínen volt, azonban csak kis létszámban. Beszédekre, ahogy azt a szervezők előre jelezték is, ezúttal nem került sor.

A tömegben többen magyar zászlóval, néhányan pedig patriótás, illetve fideszes pólóban érkeztek.

Fotó: Hatlaczki Balazs

A szervezők egy nagy fóliát ragasztottak le a lépcső elé, erre helyezik el a mécseseket. Takács Péter, Németh Balázs és Radics Béla fideszes képviselők is feltűntek a helyszínen. A mécsesek elhelyezése után az esemény egy közös imádsággal zárult a szervezők felhívására.