Gyopáros Alpár: A falurombolás ellen a teljes magyar vidéknek tiltakoznia kell!

Hónapok óta késnek a Magyar Falu Program kifizetései, miközben egyre élesebb vita zajlik a falvak jövőjéről és a Tisza Párt vidékpolitikájáról. Az Origónak adott exkluzív interjúban Gyopáros Alpár a támogatások csúszásáról, a Szent István Program finanszírozásáról, a nemzeti vagyon védelméről, valamint a vidéket érintő kormányzati döntésekről is beszélt. A politikus szerint a falvak jövője a tét, ezért úgy véli:
A teljes magyar vidéknek tiltakoznia kell.”
- Hónapok óta késnek a Magyar Falu Program kifizetései. Mi ennek az oka, és mit jelent ez a falvak számára a gyakorlatban?
- A települések joggal türelmetlenek. A Magyar Falu Program egyik legnagyobb erőssége éppen az volt, hogy gyors döntések születtek a pályázatokról. Minél tovább húzódik egy döntés, annál inkább emelkednek a beruházási költségek, így a pályázat benyújtásakor még reális költségvetés idővel érvényét veszti. A különbözetet az önkormányzatnak kell előteremtenie, amit egy nagyváros még ki tud gazdálkodni, egy kistelepülés azonban sokszor nem. Így akár egy már megnyert pályázatot is vissza kell adniuk, önhibájukon kívül.
A 27 milliárd forintos forrás rendelkezésre áll, a pályázati eljárások lezajlottak, ezért nem értem, mi indokolja a hónapok óta tartó késlekedést.
Közben a Tisza Párt részéről több, a vidéket érintő kijelentés is elhangzott.
Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter felvetette a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésének lehetőségét, emellett elvették a polgármesterek költségtérítését.
Bihari Zoltán pedig korábban arról beszélt, hogy két ciklusra korlátoznák a polgármesterek újraválaszthatóságát.
Legutóbb ugyanez az országgyűlési képviselő egy óvodai ünnepségen, gyermekek, szülők és pedagógusok előtt üzente a polgármestereknek, hogy készüljenek vádalkura.
Sajnálatos módon mindez beleillik a vidék elleni támadások sorába.
- Magyar Péter tíz falunként egymilliárd forintos fejlesztést ígért (Szent István Program -a szerk.). Reálisnak tartja ezt a vállalást?
- Program már a Tisza választási programjában is szerepelt, mintegy 300 milliárd forintos forrásigénnyel, amit a vidékfejlesztési miniszter is megerősített. Akkor én is támogattam a kezdeményezést.
Ha azonban ehhez hozzávesszük a Magyar Falu Programot, valamint a beígért ivóvíz- és szennyvízfejlesztéseket, az évente nagyjából ezer milliárd forintos forrásigényt jelent.
Nem azt vártam, hogy ezt az összeget azonnal előteremtsék, de legalább kezdődjön társadalmi egyeztetés az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és a falvak lakóival.
Ehhez képest másfél hónap telt el, és továbbra sincs válasz a legfontosabb kérdésre: miből lesz évente ezer milliárd forint ezekre a fejlesztésekre?
Különösen aggasztónak tartom, hogy egy tiszás országgyűlési képviselő a saját választókerületének polgármestereinek azt mondta: majd eladják a Ferihegyi repülőteret, abból lesz rá pénz. Ez azért is vet fel kérdéseket, mert
a Tisza közben olyan alaptörvény-módosítást nyújtott be, amely a nemzeti vagyon és a termőföld alkotmányos védelmét egyszerű többséggel módosítható törvénnyé minősítené vissza. Az ilyen jogi garanciák gyengítése óhatatlanul felveti a gyanút, hogy emögött jelentős privatizációs szándék húzódhat meg.
- Nem tartja ellentmondásosnak, hogy miközben a nemzeti vagyon alkotmányos védelmét gyengítenék, létrehoznak egy Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt?
- Nevezzük nevén: ez gyakorlatilag egy ÁVH. Bizonyos tekintetben még szélesebb jogkörei is lehetnek ennek a hivatalnak, mint annak idején az ÁVH-nak volt.
Felettébb gyanús, hogy éppen azok hozzák létre ezt a hivatalt, akik közben a nemzeti vagyon alkotmányos védelmét is gyengítenék.
Bevallom őszintén, ez teljesen illeszkedik ahhoz a politikai stílushoz és tartalomhoz, amelyet a Tisza Párt képvisel. Elég megnézni egy parlamenti közvetítést: agresszivitás és indulat árad a felszólalásaikból. Nemcsak politikai ellenfeleik felé, hanem társadalmi csoportokkal, így a települési önkormányzatokkal és a polgármesterekkel szemben is. Tartalmában is veszélyesnek tartom ezt az irányt. Nem kell történésznek vagy jogásznak lenni ahhoz, hogy az ember lássa:
A Tisza Párt egy önkényuralmi rendszer elemeit építi.
- Bart István helyettes államtitkár szerint a falusi településszerkezet fenntartása sokszor indokolatlanul drága, és sokan inkább a városba költöznének. Ön ezt falurombolásnak nevezte. Miért?
- Azért, mert ez az. Ez falurombolás. Vagy legalábbis annak az előkészítése. Utoljára csaknem húsz évvel ezelőtt hallottunk hasonló gondolatokat magyar politikai szereplőktől.
Mihályi Péter, a Gyurcsány-kormány Államreform Bizottságának tagja akkor azt mondta, hogy a falu egy középkori hagyomány, amelyet meg kell szüntetni. Bart István most ugyanabból a logikából indul ki: szerinte túl drága fenntartani a falvakat, az emberek költözzenek inkább a városokba.
De ennyi erővel mondhatnánk azt is, hogy túl drága a színházak fenntartása, ezért zárjuk be őket. Vagy hogy túl drága a tömegközlekedés, ezért szüntessük meg. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan közszolgáltatások, amelyeknek ára van, mégis fenn kell tartani őket.
A magyar társadalom több mint hárommillió tagja vidéken él. Ráadásul a Magyar Falu Programnak is köszönhetően a falu volt az egyetlen településtípus az elmúlt évtizedben, ahol nőtt a népesség.
Ez azt mutatja, hogy igenis van igény a falusi életre. Sokan szeretnének a szülőfalujukban maradni, mások pedig éppen a városból költöznek vidékre. Ha pedig Bart István és Mihály Péter kijelentéseit összevetjük, akkor okkal aggódhatunk.
2006 és 2010 között a Gyurcsány-kormány idején falusi önkormányzatokat sodortak adósságcsapdába, mintegy négyszáz falusi óvodát és iskolát zártak be, megszüntettek orvosi rendelőket, postákat és buszjáratokat. Vagyis folyamatosan rontották a vidéki életminőséget.
Ha most Bart István ugyanazokat a gondolatokat ismétli el, amelyeket húsz évvel ezelőtt Mihály Péter, akkor joggal tarthatunk attól, hogy hasonló intézkedések következnek. Ez ellen a teljes magyar vidéknek tiltakoznia kell!