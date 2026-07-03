Gyopáros Alpár: A falurombolás ellen a teljes magyar vidéknek tiltakoznia kell!

- Hónapok óta késnek a Magyar Falu Program kifizetései. Mi ennek az oka, és mit jelent ez a falvak számára a gyakorlatban?

- A települések joggal türelmetlenek. A Magyar Falu Program egyik legnagyobb erőssége éppen az volt, hogy gyors döntések születtek a pályázatokról. Minél tovább húzódik egy döntés, annál inkább emelkednek a beruházási költségek, így a pályázat benyújtásakor még reális költségvetés idővel érvényét veszti. A különbözetet az önkormányzatnak kell előteremtenie, amit egy nagyváros még ki tud gazdálkodni, egy kistelepülés azonban sokszor nem. Így akár egy már megnyert pályázatot is vissza kell adniuk, önhibájukon kívül.

A 27 milliárd forintos forrás rendelkezésre áll, a pályázati eljárások lezajlottak, ezért nem értem, mi indokolja a hónapok óta tartó késlekedést.

Közben a Tisza Párt részéről több, a vidéket érintő kijelentés is elhangzott.

Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszter felvetette a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésének lehetőségét, emellett elvették a polgármesterek költségtérítését.

Bihari Zoltán pedig korábban arról beszélt, hogy két ciklusra korlátoznák a polgármesterek újraválaszthatóságát.

Legutóbb ugyanez az országgyűlési képviselő egy óvodai ünnepségen, gyermekek, szülők és pedagógusok előtt üzente a polgármestereknek, hogy készüljenek vádalkura.

Sajnálatos módon mindez beleillik a vidék elleni támadások sorába.

- Magyar Péter tíz falunként egymilliárd forintos fejlesztést ígért (Szent István Program -a szerk.). Reálisnak tartja ezt a vállalást?

- Program már a Tisza választási programjában is szerepelt, mintegy 300 milliárd forintos forrásigénnyel, amit a vidékfejlesztési miniszter is megerősített. Akkor én is támogattam a kezdeményezést.

Ha azonban ehhez hozzávesszük a Magyar Falu Programot, valamint a beígért ivóvíz- és szennyvízfejlesztéseket, az évente nagyjából ezer milliárd forintos forrásigényt jelent.

Nem azt vártam, hogy ezt az összeget azonnal előteremtsék, de legalább kezdődjön társadalmi egyeztetés az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel és a falvak lakóival.

Ehhez képest másfél hónap telt el, és továbbra sincs válasz a legfontosabb kérdésre: miből lesz évente ezer milliárd forint ezekre a fejlesztésekre?

Különösen aggasztónak tartom, hogy egy tiszás országgyűlési képviselő a saját választókerületének polgármestereinek azt mondta: majd eladják a Ferihegyi repülőteret, abból lesz rá pénz. Ez azért is vet fel kérdéseket, mert