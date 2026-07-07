Gyurcsány Ferenc a lemondása után négy napig csak ivott

Gyurcsány Ferenc író, volt kormányfő 2025 májusában – a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáról és a parlamenti frakcióvezetésről való lemondásával, valamint Dobrev Klárával történt válásával – hivatalosan visszavonult a közélettől.

Gyurcsány Ferencnek élete legnehezebb időszakában még az ital se segített Fotó: Hatlaczki Balázs

A lemondása óta a politikától visszavonult, és íróként tevékenykedő Gyurcsány Ferenc most egy hosszabb interjút adott a Médiapiacnak, ahol beszélt a bukása utáni napokról, és természetesen megszakértette kicsit a jelenlegi miniszterelnököt, Magyar Pétert is.

A legnagyobb dráma nem akkor köszöntött be, amikor lemondtam, hanem másnap reggel fél hatkor fölébredtem, és nem volt dolgom. És nem voltam rá fölkészülve. [...] Ki lehet reggel bontani egy üveg italt, és elkezdesz inni, hogy legalább egy pillanatra messzebb kerülj a történésektől.”

Ez az állapot négy napig tartott. Gyurcsány elmondása szerint ebből a légüres térből végül a szigorú intellektuális munka és az írás rántotta ki, amelynek eredményeképp az elmúlt 14 hónapban három könyvet is megírt.

Gyurcsány kitért Magyar Péter jelenségére is. Véleménye szerint a posztmodern nyilvánosság szerkezete ma már egyszerűen kikényszeríti, hogy a politikusokból influenszerek váljanak: