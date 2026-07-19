Gyurcsány Ferenc nem titkolózik: először látták együtt új kedvesével

Több mint egy évvel azután, hogy bejelentette politikai visszavonulását, Gyurcsány Ferenc ismét nyilvánosan szerepelt. A volt miniszterelnök a palotási halfesztiválon jelent meg új párjával, Évával, akivel közösen segítettek a rendezvény lebonyolításában.

Gyurcsány Ferenc először mutatta meg a nyilvánosság előtt új párját

Fotó: Hatlaczki Balázs

A páros az ecsegi csapat tagjaként érkezett a fesztiválra, ahol palacsintával, buborékos gofrival és hekkel kínálták a vendégeket

A politikától a vidéki élet felé fordult Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány Ferenc 2025 májusában jelentette be, hogy távozik a Demokratikus Koalíció éléről, visszaadja országgyűlési mandátumát, és a következő választáson sem indul.

A bejelentést követően a korábbi miniszterelnök hosszabb időre háttérbe vonult, később azonban kiderült, hogy írással foglalkozott, valamint új életet kezdett vidéken. Nemrég vásárolt egy házat a Nógrád vármegyei Ecsegen, ahol elmondása szerint nem elzárkózni szeretne, hanem aktív tagja lenne a helyi közösségnek.

A palotási rendezvényen vált először nyilvánossá kapcsolata. Gyurcsány korábban már említette Évát a közösségi oldalán, de akkor még nem mutatta meg a nyilvánosságnak.

A fesztiválon azonban már együtt jelentek meg, és arról is beszéltek, hogy közös terveik vannak az ecsegi ház körül.

Bár kapcsolatuk részleteiről nem beszéltek nyíltan, a rendezvényen végig együtt voltak. Közösen szolgálták ki a vendégeket, és a terveik alapján közös jövőt építenek a vidéki környezetben.