Gyurcsány Ferenc nem titkolózik: először látták együtt új kedvesével

Több mint egy évvel azután, hogy bejelentette politikai visszavonulását, Gyurcsány Ferenc ismét nyilvánosan szerepelt. A volt miniszterelnök a palotási halfesztiválon jelent meg új párjával, Évával, akivel közösen segítettek a rendezvény lebonyolításában.
A páros az ecsegi csapat tagjaként érkezett a fesztiválra, ahol palacsintával, buborékos gofrival és hekkel kínálták a vendégeket
A politikától a vidéki élet felé fordult Gyurcsány Ferenc
Gyurcsány Ferenc 2025 májusában jelentette be, hogy távozik a Demokratikus Koalíció éléről, visszaadja országgyűlési mandátumát, és a következő választáson sem indul.
A bejelentést követően a korábbi miniszterelnök hosszabb időre háttérbe vonult, később azonban kiderült, hogy írással foglalkozott, valamint új életet kezdett vidéken. Nemrég vásárolt egy házat a Nógrád vármegyei Ecsegen, ahol elmondása szerint nem elzárkózni szeretne, hanem aktív tagja lenne a helyi közösségnek.
A palotási rendezvényen vált először nyilvánossá kapcsolata. Gyurcsány korábban már említette Évát a közösségi oldalán, de akkor még nem mutatta meg a nyilvánosságnak.
A fesztiválon azonban már együtt jelentek meg, és arról is beszéltek, hogy közös terveik vannak az ecsegi ház körül.
Bár kapcsolatuk részleteiről nem beszéltek nyíltan, a rendezvényen végig együtt voltak. Közösen szolgálták ki a vendégeket, és a terveik alapján közös jövőt építenek a vidéki környezetben.
Gyurcsány Ferenc új párját is bemutatta
Gyurcsány Ferenc Ecsegen új életet kezdett. Amikor június végén bejelentette költözését, sokat sejtetően többes számban beszélt, de akkor nem derült ki, kivel osztja meg a kétszáz éves egykori malomépületet, új bejegyzésében már beszédesebb volt.