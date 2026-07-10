Gyurcsány Ferenc bemutatta az új párját

Gyurcsány Ferenc Ecsegen új életet kezdett. Amikor június végén bejelentette költözését, már akkor is sokat sejtetően többes számban beszélt, de akkor nem derült ki, kivel osztja meg a kétszáz éves egykori malomépületet, új bejegyzésében már beszédesebb volt.

Gyurcsány Ferenc megtanulta, mit kell mondani a hosszú házasság érdekében (Forrás: YouTube)

Gyurcsány Ferenc a párkapcsolatról osztotta meg gondolatait

Közösségi oldalán arról kezdett értekezni, hogy a hosszú párkapcsolatoknak van egy fontos mondata, összesen három szó. Ha valaki ezt ismeri és kellő módon használja, akkor garantált a siker – jegyezte meg.

Hogy mi ez a három szó? Mondom: Jól van, drágám

– osztotta meg követőivel az egykori kormányfő.

Azt is elárulta, hogy ezúttal kinek és milyen apropóból mondta az említett szavakat. ÁgnesÉva (így egybeírva) egy napraforgótáblánál szeretett volna képet készíteni Gyurcsány Ferencről. ÁgnesÉva ugyanis fotográfus, illetve nem csak fotográfus.

Sokkal több annál

– fűzte hozzá sejtelmesen a Demokratikus Koalíció volt elnöke, aki arról is beszámolt, hogy az elkészült fotó szerinte tényleg jól sikerült.