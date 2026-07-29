Már életbe is lépett az új vagyonvédelmi hatóságot létrehozó törvény

Ismét rekordsebességgel döntött az Országgyűlés, az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök pedig már kedden aláírta az új hatóság létrehozásáról szóló törvényt. Az éjszaka megjelent Magyar Közlöny rendelkezése alapján a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hatóság létrehozásáról rendelkező törvény azonnali hatállyal lépett életbe, az Országgyűlésnek pedig harminc napja van a vezetők kiválasztására.

A hatóság felállításáról rendelkező törvény már hatályba is lépett (Fotó: NurPhoto/Artur Widak)

Hogy működik a vagyonvédelmi hatóság?

A közlönyben megjelent jogszabályok többsége azonnali hatályú, leszámítva azokat a rendelkezéseket, amelyek már meglévő törvényeket módosítanak. A hivatal bírságolási jogköre példának okáért csak a kihirdetéstől számított 15. napon lép majd életbe. A törvényben foglaltak szerint a felálló hivatal feladata lesz a közvagyon felkutatása, védelme, ahogy a közvagyonnal összefüggő gazdálkodás vizsgálata is. Emellett a jogszabály azt is kimondja, hogy a szervezet függetlenül működik, utasítást más szervtől nem kaphat.

A hivatal a törvény értelmében bizonyos esetekben közvagyonvédelmi felügyelet alá helyezést rendelhet el, emellett pedig együttműködik majd a hatóságokkal a közvagyont érintő bűncselekmények feltárásában.

A felálló hivatalnak egy elnöke és négy elnökhelyettese lesz, akiket az Országgyűlésnek a kihirdetést követő harmincadik napon kell megválasztania. Az elnök munkáját segíti majd a közpénzügyi elnökhelyettes, a nyomozati elnökhelyettes, a vádemelésért felelős elnökhelyettes és a fellebbviteli elnökhelyettes. A hivatal vezetőjének az elvégzett munkáról minden év május 31-ig kell beszámolnia az Országgyűlésnek.

Politikai rendőrséget emleget a Fidesz

A törvény indoklása szerint a hivatal felállítására azért van szükség, mert Magyarország demokratikus újjáépítésének alapfeltétele a közbizalom helyreállítása. Ennek része, hogy a közvagyon nem lehet a személyes gyarapodás eszköze, az ezzel kapcsolatos visszaélések feltárása pedig olyan komplex folyamat, amely egy új hatóság felállítását teszi szükségessé.

Mint az Origo megírta, az Országgyűlés tiszás többsége kedden szavazta meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott a parlament, és óriási lépést tett a Tisza egyik legfontosabb vállalása érdekében. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője politikai rendőrségnek nevezte az új hatóságot, amelynek felállítását a Fidesz–KDNP-frakció nem támogatta.