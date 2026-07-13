Havasi Bertalan megdöbbenéssel fogadta Gulyás Gergely lemondását

„Nem tudok róla. A lemondásáról sem tudtam, amiről személy szerint megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem” – mondta a Népszavának Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy mikor dönthet a Fidesz Gulyás Gergely utódjáról.

Havasi Bertalan saját bevallása szerint megdöbbenéssel fogadta Gulyás Gergely lemondását (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Havasi Bertalan: Még nincs hivatalos döntés Gulyás Gergely utódjáról

Amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.”

– tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Mint ismert, Gulyás Gergely hétfőn jelentette be, hogy lemond a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Döntését azzal indokolta, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő országgyűlési választáson. A politikus egyúttal azt kérte, hogy a frakciót a jövőben olyan vezető irányítsa, akinek 2030 után is lehetősége lesz elindulni a parlamenti választásokon.