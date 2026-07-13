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Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról – videó

Havasi Bertalan

Havasi Bertalan megdöbbenéssel fogadta Gulyás Gergely lemondását

24 perce
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Megdöbbenéssel fogadta Gulyás Gergely lemondását a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan egyelőre azt sem tudta megmondani, mikor születhet döntés az új frakcióvezető személyéről, ugyanakkor jelezte: amint hivatalos döntés lesz, tájékoztatják a nyilvánosságot.
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Havasi BertalanmegdöbbenéslemondásGulyás GergelyfrakcióvezetőKocsis Máté FideszRétvári Bence

„Nem tudok róla. A lemondásáról sem tudtam, amiről személy szerint megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem” – mondta a Népszavának Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy mikor dönthet a Fidesz Gulyás Gergely utódjáról.  

Havasi Bertalan
Havasi Bertalan saját bevallása szerint megdöbbenéssel fogadta Gulyás Gergely lemondását (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Havasi Bertalan: Még nincs hivatalos döntés Gulyás Gergely utódjáról

Amint az új frakcióvezető személyével kapcsolatban a Fidesz részéről hivatalos döntés születik, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.”

– tette hozzá a Fidesz kommunikációs igazgatója. 

Mint ismert, Gulyás Gergely hétfőn jelentette be, hogy lemond a Fidesz parlamenti frakciójának vezetéséről. Döntését azzal indokolta, hogy a legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő országgyűlési választáson. A politikus egyúttal azt kérte, hogy a frakciót a jövőben olyan vezető irányítsa, akinek 2030 után is lehetősége lesz elindulni a parlamenti választásokon.

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról – videó

Kocsis Máté és Rétvári Bence is reagált

Gulyás Gergely bejelentése után több kormánypárti politikus is megszólalt. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közölte: összehívta a KDNP-frakciót annak megvitatására, kívánnak-e hasonló tiltakozási formával élni. Elmondása szerint a képviselőcsoport egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy nem teszik ezt meg, ugyanakkor a tiltakozás más formáit továbbra is az eszköztárukban tartják.

Kocsis Máté szintén reagált a közösségi oldalán. Mint írta

Gulyás Gergely három évtizede a barátom. Nem nárcisztikus, sosem volt irigy, és nem retteg. Viszont meggyőződéses demokrata, ezért megértem a döntését, az első pillanatban is megértettem, mert jól ismerem. Attól még sajnálom.”

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