Havasi Bertalan: A „polgári sajtóorgánumok” működtetése a tulajdonosok feladata

Déri Stefi beszélgetős műsorában a Mediaworksnél és más kormányközeli sajtóorgánumoknál történt leépítésekről is szó esett. A vendég, Havasi Bertalan arról beszélt, hogy számításai szerint korábban mintegy négyezren dolgoztak a polgári sajtóműhelyeknél, a leépítések után pedig körülbelül 2500 munkatárs maradhat.

Havasi Bertalan. Fotó: Ladóczki Balázs

Havasi Bertalan: Nem a politika feladata működtetni a polgári sajtót

A kommunikációs igazgató szerint a működés átszervezése nem politikai feladat. Úgy fogalmazott, hogy a jövőben nagyobb együttműködésre lehet szükség, és elképzelhető, hogy kevesebb stúdióval, összehangoltabb működéssel folytatják a munkát.

A beszélgetés során Déri Stefi arról kérdezte, kinek a feladata működtetni a korábbi fideszes sajtóorgánumokat. Havasi Bertalan erre azt válaszolta, hogy

ez a tulajdonosok felelőssége, mert a médiapiac piaci alapon működik.

A műsorvezető ugyanakkor megjegyezte, hogy a piaci működésből nagyon nehéz megélni, különösen a jelenlegi körülmények között. Havasi Bertalan erre úgy reagált, hogy egy nemzeti konzervatív kormánnyal könnyebb együttműködniük a polgári szemléletet képviselő médiumoknak, mint a mostani liberális kormánnyal.

A beszélgetés végén arról is beszélt, hogy egy választási vereség után szerinte elkerülhetetlenek a változások, és úgy véli, aki nem tudja elfogadni, hogy egy választást el is lehet veszíteni, annak érdemes elgondolkodnia a politikai pályafutása folytatásán.