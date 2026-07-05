Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sulyok Tamás nem hagyja magát

Rendkívüli

Káosz Budapesten: drogosok, pszichiátriai betegek és kirúgott vendégmunkások lepték el az utcákat

déri stefi

Havasi Bertalan: A „polgári sajtóorgánumok” működtetése a tulajdonosok feladata

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Hír TV műsorvezetője, Déri Stefi beszélgetős műsorában ezúttal Havasi Bertalan volt a vendég. Az interjúban a médiában zajló leépítések is szóba kerültek. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a polgári sajtó működtetése a tulajdonosok feladata, a médiának pedig piaci alapon kell működnie.
Link másolása
Vágólapra másolva!
déri stefimediaworkshavasi bertalanleépítéshír tv

Déri Stefi beszélgetős műsorában a Mediaworksnél és más kormányközeli sajtóorgánumoknál történt leépítésekről is szó esett. A vendég, Havasi Bertalan arról beszélt, hogy számításai szerint korábban mintegy négyezren dolgoztak a polgári sajtóműhelyeknél, a leépítések után pedig körülbelül 2500 munkatárs maradhat.

havasi bertalan
Havasi Bertalan. Fotó: Ladóczki Balázs

Havasi Bertalan: Nem a politika feladata működtetni a polgári sajtót

A kommunikációs igazgató szerint a működés átszervezése nem politikai feladat. Úgy fogalmazott, hogy a jövőben nagyobb együttműködésre lehet szükség, és elképzelhető, hogy kevesebb stúdióval, összehangoltabb működéssel folytatják a munkát.

A beszélgetés során Déri Stefi arról kérdezte, kinek a feladata működtetni a korábbi fideszes sajtóorgánumokat. Havasi Bertalan erre azt válaszolta, hogy 

ez a tulajdonosok felelőssége, mert a médiapiac piaci alapon működik.

A műsorvezető ugyanakkor megjegyezte, hogy a piaci működésből nagyon nehéz megélni, különösen a jelenlegi körülmények között. Havasi Bertalan erre úgy reagált, hogy egy nemzeti konzervatív kormánnyal könnyebb együttműködniük a polgári szemléletet képviselő médiumoknak, mint a mostani liberális kormánnyal.

A beszélgetés végén arról is beszélt, hogy egy választási vereség után szerinte elkerülhetetlenek a változások, és úgy véli, aki nem tudja elfogadni, hogy egy választást el is lehet veszíteni, annak érdemes elgondolkodnia a politikai pályafutása folytatásán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!