Hegedűs Zsolt: Az egészségügyi szakdolgozók még idén 20-25 százalékos béremelést kaphatnak

A humán erőforrás hiánya a legnagyobb probléma, sok magyar szakdolgozó ment el külföldre, ezért az ő béremelésükkel kell kezdeni a munkát. Ennek legalább 20-25 százaléknak kell lennie, hogy megérezzék – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Deutsche Welle videóriportjában.

Hegedűs Zsolt a parlamentben Fotó: Ladóczki Balázs

Hegedűs Zsolt szerint a béremelés alapját az uniós pénzek adják

A tárcavezető szerint „a legnagyobb probléma emellett még az őszinteség hiánya, hogy nem merjük beismerni, hogy tele van hibával az egészségügy. A harmadik a finanszírozás, évente 500 milliárd forinttal többet akarunk beletenni, hogy GDP-arányosan utolérjük az európai uniós átlagot. Szinte azt kell mondanom, hogy az első 500 milliárdot már pár nap alatt el lehet költeni.” Ennek alapját a most felszabadított uniós pénzek adják, ebből a szakminiszter szerint már év végéig megtörténhet a szakdolgozók béremelése.

A várólisták rövidítését a csípő- és térdprotézis-beültetéseknél kezdi, mert Magyarországon a legtöbbet erre várnak az emberek, intézménytől függően akár két évet is. Ennek is lesz egy miniszteri biztosa, „bele fogunk tenni olyan ösztönzőket, amelyekkel segítjük, hogy a kórházak minél többet tudjanak meghatározott időben jó minőségben és biztonságosan operálni” – jelentette ki.

Mint arról az Origo beszámolt, szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein