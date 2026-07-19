Így alakítaná át Hegedűs Zsolt a gyógyszerbefogadási rendszert

Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadásra van szükség Magyarországon – hangsúlyozta közösségi oldalán Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. Hozzátette: a magyar gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött kellően kiszámíthatóan és átláthatóan. A kialakult helyzetért az egészségpolitikai döntéshozókat és egyes gyógyszergyártókat is felelősség terheli.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter – Fotó: Ladóczki Balázs

Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években az új gyógyszerek befogadásáról rendszertelenül, gyakran hosszú késedelmek után születtek döntések. Az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszerszintű támogatás helyébe lépett, miközben nem biztosított megfelelő árkontrollt és átláthatóságot. Az úgynevezett biohasonló gyógyszerek szélesebb körű alkalmazását sem segítették kellően a finanszírozási protokollok. A döntések szakmai szempontjai, valamint a támogatási kérelmekhez benyújtott tudományos bizonyítékok sem váltak a betegek, az egészségügyi dolgozók és a nyilvánosság számára megfelelően hozzáférhetővé.

Hegedűs Zsolt szerint megkerülhetetlen egyes gyógyszergyártók felelőssége

Egyes gyógyszergyártók felelőssége azonban szintén megkerülhetetlen. Magyarországon több olyan gyógyszer is jelentős, akár több milliárd forintos forgalmat ér el az egyedi méltányossági rendszeren keresztül, amelynek gyártója hosszú időn keresztül nem kérelmezi a társadalombiztosítási befogadást. Ezekben az esetekben a támogatás késedelme nem kizárólag az állami döntéshozatalból, hanem a gyártó üzleti döntéséből is következik – közölte.

A nemzetközi vizsgálatok arra is rámutattak, hogy egyes közép- és kelet-európai országok bizonyos innovatív terápiákért magasabb egy betegre jutó összeget fizethetnek, mint a gazdagabb nyugat-európai államok. Indokolt megvizsgálni, hogy Magyarországon mely terápiás területeken okoznak hasonló méltánytalanságot a gyártói árképzési stratégiák.

A gyógyszerbefogadási rendszerben is nagyobb átláthatóságra volna szükség

Az innovatív gyógyszergyártók eddig csak korlátozottan működtek együtt abban, hogy az ártámogatási kérelmekben szereplő klinikai és egészség-gazdaságtani bizonyítékok szélesebb körben megismerhetők legyenek. A 2025 júniusában megjelent szakmai irányelv szerint e bizonyítékok meghatározott körének nyilvános hozzáférhetőségét biztosítani kell. A nagyobb átláthatóság megmutathatná, hogy egy új gyógyszer milyen többlet-egészségnyereséget nyújt a már támogatott kezelésekhez képest, és azt is, hogy ez a többletérték mennyire bizonyított vagy bizonytalan.