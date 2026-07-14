Hegedűs Zsolt és Németh Balázs a parlamentben vitatkozott, majd közbeszólt Magyar Péter: „Tudod, mi az a Micimackó? Te bohóc!” – videó

Az Országgyűlés ülésének szünetében Hegedűs Zsolt belekötött Németh Balázsba. Amikor a fideszes képviselő bizonyítékot kért az egészségügyi minisztertől a vádjai alátámasztására, akkor utóbbi megfutamodott a vita elől. Hegedűs Zsolt vádaskodásáról Németh Balázs osztott meg egy felvételt a közösségi oldalán.

Hegedűs Zsolt nem tudta alátámasztani vádját Fotó: Hatlaczki Balazs

Megint elgurult a gyógyszere az egészségügyi miniszternek! A parlamenti ülés szünetében kötött belém

– írta a videóhoz a képviselő. Hozzátette: „hab a tortán: Magyar Péter is jött bunkóskodni”.

A Tisza egészségügyi minisztere hazugsággal vádolta Németh Balázst a parlamenti ülés szünetben. A Fidesz képviselője azt kérte Hegedűs Zsolttól, hogy mondjon a hazugságra egy példát, azonban erre választ már nem kapott, a miniszter csak tovább próbálta sulykolni, hogy a képviselő korábban hazudott.

Németh Balázs arra is felszólította Hegedűs Zsoltot, hogyha nem tud példát mondani, akkor kérjen elnézést a vádjai miatt, a miniszter azonban ekkor bocsánatkérés helyett inkább elment.

Magyar Péter látván miniszterének szorult helyzetét beleszólt a párbeszédbe: „Tudod, mi az a Micimackó? Te bohóc!”

A miniszterelnök a közbeszólás után azonnal el is fordult.

Később Hegedűs Zsolt visszatért Németh Balázshoz és számon kérte, hogy a parlamentben van, ahol viselkedni kellene. A képviselő erre válaszul rámutatott, hogy ezt a miniszternek nem neki, hanem saját főnökének kellene mondania.

Hegedűs Zsoltra is érvénye lenne, amit a miniszterelnök akar?

A kormányfő sértő mondatata, amelyet Németh Balázsnak mondott azért is különösen érdekes, ugyanis éppen Magyar Péter volt az, aki korábban azt követelte, hogy a fideszes politikusok kérjenek bocsánatot Kátai-Németh Vilmostól, miközben ők valójában semmilyen bántó megjegyzést nem tettek a szociális és családügyi miniszterre látássérültsége miatt. Eközben a miniszterelnök azzal mentegeti Kulcsár Krisztián tiszás képviselőt, hogy már bocsánatot kért a káromkodásért.

Ebből az látszik, hogy miközben Magyar Péter elvárná a fideszes politikusoktól, hogy kérjenek bocsánatot valamiért, amit el sem követtek, addig ő maga önkontroll nélkül sértegeti az ellenzéki képviselőket.

Mindemellett az is kiemelendő, hogy Hegedűs Zsolt nem tudta alátámasztani vádjait, ami azért lényeges, ugyanis Magyar Péter korábban egy felszólalásában azt állította, hogy a fideszes képviselők élnek vissza a házszabály adta lehetőségekkel. A miniszterelnök követelte a házbizottságtól, hogy akár milliós bírsággal is sújtsa azokat a képviselőket, akik szerinte