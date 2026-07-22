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hegyvidék

Elfajult a belharc Hegyvidéken, Kovács Gergely újabb alpolgármestere mondott le

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Vadász Gábor nem akar abban a politikai játszmában statisztálni, amit Kovács Gergely csinál. A momentumos politikus azonnali hatállyal bejelentette lemondását, azonban jelezte: a hegyvidéki lakosok továbbra is számíthatnak rá.
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hegyvidékalpolgármesterMomentumpolgármesterKovács Gergely

Lemondok az alpolgármesterségről – jelentette be Vadász Gábor. A Momentum hegyvidéki politikusa a közösségi oldalán elárulta, hogy régóta érlelődik benne a kérdés, hogy meddig vállalhatja az alpolgármesteri tisztséget annak ismeretében, ahogyan Kovács Gergely a kerületet vezeti. Miután a polgármester másodszor is a képviselő-testület elé terjesztette a leváltását, egyértelművé vált számára, hogy egyáltalán nem érzi a polgármester, hogy felelőssége lenne a munkakapcsolatuk megromlásában – vélekedett.

Vadász Gábor Momentum hegyvidék
Lemondott a Hegyvidék alpolgármestere (Forrás: Facebook)

A távozó alpolgármester szerint Kovács Gergely a szakmai nézeteltéréseiket nem párbeszéddel akarja rendezni, hanem az eltávolításával. Ehhez pedig kész nagykoalíciót szervezni a Fidesszel és a DK-val – jelentette ki. Közölte:

ebben a politikai játszmában nem vagyok hajlandó statisztaszerepet vállalni, ezért a mai napon azonnali hatállyal lemondtam az alpolgármesteri tisztségről.

Vadász Gábor szerint a polgármester tavasz óta azt a hamis képet festi, hogy próbál vele egyeztetni. A valóságban azonban az egyetlen bűne az, hogy számos kérdésben ragaszkodik a szakmailag megalapozott döntésekhez, válaszként azonban zsarolást, fenyegetéseket és személyeskedést kapott – állította.

Szerinte Kovács Gergely a polgármesteri székben ülve a saját elveit is feladta, az átláthatóság ellenlábasa lett, egyre kevesebb lakossági fórumot tart, és a szakmai szempontokat és a közérdeket felülírja az autoriter döntéshozatal.

A leköszönő alpolgármester felidézte, hogy amikor részletes, szakmai levélben jelezték a polgármesternek, hogy nem támogatják az óvodabezárásokat, amelyet meg is indokoltak, akkor erre nem szakmai válasz érkezett, hanem alpári fenyegetés. Vadász Gábor szerint Kovács Gergely azzal fenyegette, hogy ellehetetleníti a munkáját és hitelteleníteni fogja a nyilvánosság előtt.

Aztán magyarázkodj, te f…szfej, b…szakodjál velem, h…lyegyerek

– írta a kutyapárti polgármester az alpolgármesterének Vadász Gábor állítása szerint. Leszögezte: a kerületi lakosok képviselőként továbbra is számíthatnak rá.

Régóta tart a vita a Hegyvidéken

Mint az Origo már beszámolt róla, Kovács Gergely kezdeményezte az alpolgármester megbízatásának visszavonását, amit akkor a helyettese a hónapok óta tartó nyomásgyakorlás újabb lépésének nevezett.

A hónapok óta tartó konfliktus miatt veszélybe került a XII. kerületi üres bérlakások idei felújítása, miután Kovács Gergely polgármester szerint a helyi Momentum időhúzó taktikával akadályozza a folyamatot.

Nem ez az első, hogy Kovács Gergely elveszíti az alpolgármesterét, még május elején mondott le Kocsik Tekla. A hegyvidéki önkormányzat négy óvoda bezárását tűzte ki célul 2026 elején, de a szülői és óvodapedagógusi tiltakozás hatására a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter és a Fidesz helyi jelöltje, Steiner Attila egy emberként állt ki az MKKP vezette képviselő-testület „racionalizálási” terve ellen. A szándéknyilatkozatot Kocsik Tekla alpolgármester ismertette a közgyűlés előtt, akitől a testület megvonta a bizalmat, és új előterjesztést fogadott el.

 

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