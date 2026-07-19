Az Alaptörvény 17. módosítása nem csak Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának vetett véget. A korábbi honvédelmi miniszter, Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása is megszűnik, ugyanis az országgyűlési képviselők választásán már nem választható. Mellette szeptember elsején megszűnik négy alkotmánybíró: Polt Péter elnök, korábbi legfőbb ügyész, Haszonicsné Ádám Mária – a köztársasági elnöki hivatal egykori vezetője –, Juhász Miklós – a Gazdasági Versenyhivatal volt elnöke – és Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság 2000-es évekbeli elnökének megbízatása, mivel betöltötték 70. életévüket.

Az Alaptörvény-módosítás miatt Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása is megszűnik.

A köztársasági elnök szombaton aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amelyet nem sokkal később ki is hirdettek, mától pedig életbe lépett. Az eddig is egyértelmű volt, hogy a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása Sulyok Tamás elmozdítását szolgálja, valamint azt, hogy megszüntessék a 70. életévüket betöltött alkotmánybírók mandátumát, ezzel azonban nem ért véget a sor. Az eredeti tervekhez képest a nyugdíjszabályt kiterjesztették azokra az alkotmánybírókra is, akik 12 éves mandátumuk lejárta előtt töltik be a 70. életévüket. Ezzel a szigorítással a szabály nem csak Polt Pétert, Haszonicsné Ádám Máriát, Juhász Miklóst és Lomnici Zoltánt érinti, hanem Márki Zoltánt is, akinek 2033 helyett 2030-ban kell majd távoznia.

Az Alaptörvény-módosításnak Hende Csaba lett a váratlan áldozata

Hende Csabának is megszűnik a megbízatása egy eddig inaktív szabály miatt. Az alkotmánybírósági törvény kimondja: „Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszűnik (...), ha az Alkotmánybíróság tagja az országgyűlési képviselők választásán már nem választható.” A korábbi honvédelmi miniszter mostantól nem lesz válaszható, ugyanis az Alaptörvény-módosítás után már nem indulhat országgyűlésiképviselő-jelöltként az, aki már legalább 12 évig képviselő volt, vagy háromszor megválasztották.

Hende Csaba pedig 23 évig, 2002-től 2025-ig volt országgyűlési képviselő.

Parlamenti mandátuma azért szűnt meg, mivel az Országgyűlés tavaly májusban alkotmánybíróvá választotta, és 2025. június 1-i hatállyal lemondott képviselői tisztségéről.

Hende Csaba utódját az Országgyűlésnek hatvan napon belül kell megválasztania.