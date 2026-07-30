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Elmarad a kormány tájékoztatója a hőség miatt

kormány

Elmarad a kormány tájékoztatója a hőség miatt

38 perce
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Nem lesz csütörtökön kormányszóvivői sajtótájékoztató. A rendkívüli hőség- és energiahelyzetről, valamint a kormány intézkedéseiről Magyar Péter miniszterelnök számol be.
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kormányhőmérsékletkánikulahőségMagyar Péterminiszterelnökség

A rendkívüli hőség- és energiahelyzetre tekintettel nem lesz csütörtökön kormányszóvivői sajtótájékoztató – tájékoztatta az Origót a Miniszterelnökség.

A hőség miatt elmarad a kormány csütörtöki tájékoztatója
A hőség miatt elmarad a kormány csütörtöki tájékoztatója (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter miniszterelnök a nap folyamán várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről. Holnap vagy holnapután várhatóan külön sajtótájékoztatót is tart a kormányfő a hőség- és energiahelyzetről. A kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan informálják a nyilvánosságot – tették hozzá.

Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el

Csütörtöktől több vármegyében 27 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet, pénteken pedig helyenként már a 29 fokot is meghaladhatja. Az országos tisztifőorvos ezért kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az egész országra.

Csütörtökön

  • Győr-Moson-Sopron,
  • Komárom-Esztergom,
  • Veszprém,
  • Fejér,
  • Bács-Kiskun és
  • Csongrád-Csanád
  • Vas,
  • Tolna és
  • Pest vármegyében

27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.

  • Nógrád,
  • Heves,
  • Borsod-Abaúj-Zemplén és
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

kivételével az ország többi részén 25 fok feletti napi középhőmérséklet várható.

Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok feletti napi középhőmérsékletre lehet számítani.

Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 25 fok felett, az ország többi részén pedig 27 fok felett alakulhat a középhőmérséklet.

Teljes készültség a hőség miatt

A kormány folyamatosan értékeli a helyzetet, az állami szervek pedig teljes készültségben vannak – közölte Magyar Péter. Esti bejegyzésében rámutatott: a rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye a vízhiány, a tartós aszály és a folyók rekordalacsony vízállása. Noha a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben tervezett blokkleállítás történt,

az ország energiaellátása nincs veszélyben

– hangsúlyozta.

Beszámolt róla, hogy megkezdi a működését az Energiellátási Műveleti Egység és készül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között, de a lakosság is segíthet a tudatos energiafelhasználással – tette hozzá.

 

 

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