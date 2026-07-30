Elmarad a kormány tájékoztatója a hőség miatt

A rendkívüli hőség- és energiahelyzetre tekintettel nem lesz csütörtökön kormányszóvivői sajtótájékoztató – tájékoztatta az Origót a Miniszterelnökség.
Magyar Péter miniszterelnök a nap folyamán várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről. Holnap vagy holnapután várhatóan külön sajtótájékoztatót is tart a kormányfő a hőség- és energiahelyzetről. A kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan informálják a nyilvánosságot – tették hozzá.
Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el
Csütörtöktől több vármegyében 27 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet, pénteken pedig helyenként már a 29 fokot is meghaladhatja. Az országos tisztifőorvos ezért kedd éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az egész országra.
Csütörtökön
- Győr-Moson-Sopron,
- Komárom-Esztergom,
- Veszprém,
- Fejér,
- Bács-Kiskun és
- Csongrád-Csanád
- Vas,
- Tolna és
- Pest vármegyében
27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.
- Nógrád,
- Heves,
- Borsod-Abaúj-Zemplén és
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
kivételével az ország többi részén 25 fok feletti napi középhőmérséklet várható.
Pénteken Komárom-Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok feletti napi középhőmérsékletre lehet számítani.
Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 25 fok felett, az ország többi részén pedig 27 fok felett alakulhat a középhőmérséklet.
Teljes készültség a hőség miatt
A kormány folyamatosan értékeli a helyzetet, az állami szervek pedig teljes készültségben vannak – közölte Magyar Péter. Esti bejegyzésében rámutatott: a rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye a vízhiány, a tartós aszály és a folyók rekordalacsony vízállása. Noha a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőműben tervezett blokkleállítás történt,
az ország energiaellátása nincs veszélyben
– hangsúlyozta.
Beszámolt róla, hogy megkezdi a működését az Energiellátási Műveleti Egység és készül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknak kell szükség esetén átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni a fogyasztásukat. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között, de a lakosság is segíthet a tudatos energiafelhasználással – tette hozzá.