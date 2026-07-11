Fontos részlet derült ki az iskolakezdési támogatásról – erre figyeljenek az egyszülős családok

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook-oldalán közölte, hogy az egyszülős családok is jogosultak az iskolakezdési támogatásra, ugyanakkor a Magyar Államkincstár csak azokat látja automatikusan a rendszerben, akik egyedülálló szülőként szerepelnek a magasabb összegű családi pótlék nyilvántartásában – számolt be róla az MTI.

A kormány döntése alapján a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás idén várhatóan mintegy 400 ezer gyermek után jár

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A miniszter tájékoztatása szerint az egyedülálló státuszt online az Ügyfélkapun keresztül, személyesen bármelyik kormányablakban vagy a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni.

Ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal vagy – külön élő, élettárssal nem rendelkező szülő esetén – a szükséges nyilatkozattal.

Kik jogosultak az iskolakezdési támogatásra?

A Pénzügyminisztérium korábbi tájékoztatása szerint a gyermekenként 100 ezer forintos támogatás automatikusan jár az érintett jogosultaknak. A támogatásra jogosultak körébe tartoznak:

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,

a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők,

a sajátos nevelési igényű gyermekek,

a Dobbantó Programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő fiatalok,

az árvaellátásra jogosultak,

az egyszülős családban nevelkedő gyermekek,

a nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek.

A rendelkezésre álló adatok alapján az intézkedés idén mintegy 400 ezer gyermeket érinthet.

A gyermekvédelmi kedvezményt külön kell igényelni

Kármán András pénzügyminiszter korábban ismertette, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azoknak jár, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot, egyedülálló szülő vagy tartósan beteg gyermek esetén pedig a 69 825 forintot.

A kedvezményt külön kell igényelni a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél, illetve a fővárosban a kerületi polgármesteri hivatalban. A szükséges nyomtatványok a kormányhivatalok hivatalos oldalain érhetők el, további segítséget pedig a helyi önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó szervezeti egységein lehet kérni.

A kormány július 1-jei ülésén döntött arról, hogy a támogatással jelentősen hozzájárul az iskolakezdés költségeihez.