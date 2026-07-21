Az Országgyűlés elfogadhatja az iskolakezdési támogatás bevezetéséről szóló törvénymódosítást

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kedden reggel 9 órakor az Országgyűlés rendkívüli ülésének második napja. A parlament ezt követően több kiemelt jelentőségű törvényjavaslatot is megtárgyal és elfogadhat – számolt be róla az MTI.

Az Országgyűlés keddi ülésén az iskolakezdési támogatás bevezetéséről is dönthetnek a képviselők

Fotó: Ladóczki Balázs

Kivételes eljárásban tárgyalják és dönthetnek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosításról. Az előterjesztés szerint százezer forintos támogatásra jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok, a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők, a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő tanulók családjai, az egyedülálló szülők, továbbá a gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek és az árvaellátásban részesülő tanulók.

Az iskolakezdési támogatás mellett más fontos előterjesztésekről is szavazhatnak

A képviselők kivételes eljárásban tárgyalhatják a Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratának visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról szóló határozati javaslatot is, amely az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozását szolgálja.

Napirendre kerülnek továbbá azok a törvénymódosítások is, amelyek az európai uniós források lehívhatóságát segíthetik elő. Ezek között szerepel a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó jogszabálycsomag, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásához szükséges módosítások.

Költségvetési és közigazgatási változások is napirenden vannak

Az Országgyűlés általános vitát folytat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásával összefüggő költségvetési módosításról is. Az előterjesztés alapján az új hivatal önálló fejezetként jelenne meg a központi költségvetésben.

A képviselők megvitatják a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítását is, amely a szakminiszter számára törvényességi felügyeleti jogkört biztosítana a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett.

Emellett napirenden szerepel a 2026-os központi költségvetés módosítása, amely az uniós források lehívásához kapcsolódó intézkedések mellett tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőkeemelését.