Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy a köztársasági elnök jogkörének gyakorlójaként elsőként az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosításáról szóló jogszabályt írta alá.
Az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez kapcsolódó törvényjavaslatot az Országgyűlés egyhangúlag támogatta – írta bejegyzésében a Forsthoffer Ágnes. Hozzátette, hogy a törvény hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben.
A Tisza Párt alelnöke Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:
Megtisztelő pillanat számomra: a köztársasági elnök jogkörének gyakorlójaként elsőként az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvényt írtam alá.
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