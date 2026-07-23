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Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy a köztársasági elnök jogkörének gyakorlójaként elsőként az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosításáról szóló jogszabályt írta alá.
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iskolakezdési támogatásForsthoffer Ágnestörvénymódosítás

Az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez kapcsolódó törvényjavaslatot az Országgyűlés egyhangúlag támogatta – írta bejegyzésében a Forsthoffer Ágnes. Hozzátette, hogy a törvény hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben.

Forsthoffer Ágnes aláírta az iskolakezdési támogatásról szóló első törvényt Fotó: Forsthoffer Ágnes oldala/Facebook
Forsthoffer Ágnes aláírta az iskolakezdési támogatásról szóló első törvényt
Fotó: Forsthoffer Ágnes oldala/Facebook

A Tisza Párt alelnöke Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Megtisztelő pillanat számomra: a köztársasági elnök jogkörének gyakorlójaként elsőként az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvényt írtam alá.

 

 

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