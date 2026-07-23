Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke lehet az NKA-ügy hetedik gyanúsítottja

Az NKA-botrány hetedik gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság – közölte a Telex megkeresésére a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője.

Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke lehet az NKA-botrány hetedik gyanúsítottja (Fotó: Havran Zoltán)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, ma a Kecskeméti Járásbíróság négy gyanúsított letartóztatását meghosszabbította, két emberét pedig megszüntette az NKA-ügyben. Szerdán derült ki, hogy az ügyészség egy hetedik embert is őrizetbe vett és gyanúsítottként hallgatott ki.

Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke lehet a hetedik érintett

A sajtóinformációk szerint az érintett a Fidesz országgyűlési frakciójának munkatársa. A Telex erről úgy értesült: Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Konczos Nóráról van szó.

A hírportál emlékeztetett,

ő volt a feladója annak a kiszivárgott emailnek, amelyben a kabinetfőnök az NKA pályázatkezelő szervének vezetőjétől Mága Zoltán 500 milliós támogatását kérte.

Az ügyészség a Fideszhez kapcsolódó szervereket is lefoglalt. Orbán Viktor koncepciós eljárásnak nevezte az NKA-ügyet, és a párt politikai ellehetetlenítésével vádolta meg az ügyészséget. A csütörtöki közlemény nem tért ki a hetedik gyanúsított ügyében hozott bírósági döntésre.