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Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke lehet az NKA-ügy hetedik gyanúsítottja

1 órája
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Az NKA-ügy hetedik gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatását rendelte el csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság. A Telex értesülései szerint a hetedik gyanúsított Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke, Konczos Nóra lehet.
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nkaHankó Balázsgyanúsított

Az NKA-botrány hetedik gyanúsítottjának egy hónapig tartó letartóztatásáról döntött csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság – közölte a Telex megkeresésére a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szóvivője. 

Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke lehet az NKA-botrány hetedik gyanúsítottja (Fotó: Havran Zoltán)
Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke lehet az NKA-botrány hetedik gyanúsítottja (Fotó: Havran Zoltán)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, ma a Kecskeméti Járásbíróság négy gyanúsított letartóztatását meghosszabbította, két emberét pedig megszüntette az NKA-ügyben. Szerdán derült ki, hogy az ügyészség egy hetedik embert is őrizetbe vett és gyanúsítottként hallgatott ki. 

Hankó Balázs egykori kabinetfőnöke lehet a hetedik érintett

A sajtóinformációk szerint az érintett a Fidesz országgyűlési frakciójának munkatársa. A Telex erről úgy értesült: Hankó Balázs egykori kabinetfőnökéről, Konczos Nóráról van szó.

A hírportál emlékeztetett, 

ő volt a feladója annak a kiszivárgott emailnek, amelyben a kabinetfőnök az NKA pályázatkezelő szervének vezetőjétől Mága Zoltán 500 milliós támogatását kérte. 

Az ügyészség a Fideszhez kapcsolódó szervereket is lefoglalt. Orbán Viktor koncepciós eljárásnak nevezte az NKA-ügyet, és a párt politikai ellehetetlenítésével vádolta meg az ügyészséget. A csütörtöki közlemény nem tért ki a hetedik gyanúsított ügyében hozott bírósági döntésre.

 

 

 

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