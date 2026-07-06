Újabb fejek hullanak, Kapitány István ezúttal az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét rúgta ki

A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány István néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél – számolt be róla a Világgazdaság.
Kapitány István még nem döntött az utódlásról
A szűkszavú közlemény nem tér ki az utód személyére. Megjegyzendő, hogy a tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan.
Az átvilágítást Kapitány István azzal magyarázta, hogy biztosítani lehessen, hogy
az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.”
Az átvilágításról annyit lehet még tudni, hogy abban független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt, és ez kiterjed
- az intézmények működési folyamataira,
- szerződésállományára,
- irányítási struktúrájára
- és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára
Hogy az EXIM élén most bejelentett menesztésnek ez az átvilágítás ágyazott-e meg, az egyelőre nem derült ki, de könnyen lehet erre következtetni.
Ami az EXIM-nél történik, az rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a magyarországi vállalkozások bankjaként működik, amely a magyar gazdaság pénzügyi finanszírozási lehetőségeit csatornázza be az exportra termelő cégeknek. Az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége, így pedig egyedi hitel-, biztosítás- és garanciatermékeket kínál.
- 7100 vállalati ügyféllel rendelkezik.
- Ezek 86 százaléka a kkv-szektorban működik.
- A világ közel 150 országába juttattak el magyar termékeket és szolgáltatásokat.
- Az EXIM név alatt két társaság együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB Zrt.)
Ezeknek az éléről váltotta le tehát Kapitány István Berta Adriennt.