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Újabb fejek hullanak, Kapitány István ezúttal az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét rúgta ki

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A mai napon intézkedtem Berta Adrienn visszahívásáról az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából – erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán, de további részleteket egyelőre nem árult el.
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A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány István néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél – számolt be róla a Világgazdaság.

Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét
Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét Forrás: Facebook/Kapitány István

Kapitány István még nem döntött az utódlásról

A szűkszavú közlemény nem tér ki az utód személyére. Megjegyzendő, hogy a tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan.

Az átvilágítást Kapitány István azzal magyarázta, hogy biztosítani lehessen, hogy 

az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.”

Az átvilágításról annyit lehet még tudni, hogy abban független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt, és ez kiterjed

  • az intézmények működési folyamataira,
  • szerződésállományára,
  • irányítási struktúrájára
  • és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára

Hogy az EXIM élén most bejelentett menesztésnek ez az átvilágítás ágyazott-e meg, az egyelőre nem derült ki, de könnyen lehet erre következtetni. 

Ami az EXIM-nél történik, az rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a magyarországi vállalkozások bankjaként működik, amely a magyar gazdaság pénzügyi finanszírozási lehetőségeit csatornázza be az exportra termelő cégeknek. Az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége, így pedig egyedi hitel-, biztosítás- és garanciatermékeket kínál.

  • 7100 vállalati ügyféllel rendelkezik.
  • Ezek 86 százaléka a kkv-szektorban működik.
  • A világ közel 150 országába juttattak el magyar termékeket és szolgáltatásokat.
  • Az EXIM név alatt két társaság együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB Zrt.)

Ezeknek az éléről váltotta le tehát Kapitány István Berta Adriennt.

 

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