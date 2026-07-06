Újabb fejek hullanak, Kapitány István ezúttal az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét rúgta ki

A döntésre nem lehet azt mondani, hogy váratlan, mivel Kapitány István néhány héttel ezelőtt már jelezte, hogy az EXIM-nél nagy átalakításokat tervez. Erről még június közepén írt a közösségi oldalán, de akkor azt is hozzátette, hogy az EXIM mellett szervezeti és működési átvilágítás indul a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél – számolt be róla a Világgazdaság.

Kapitány István nagy bejelentést tett: kirúgta az egyik legfontosabb magyar állami bank vezérét Forrás: Facebook/Kapitány István

Kapitány István még nem döntött az utódlásról

A szűkszavú közlemény nem tér ki az utód személyére. Megjegyzendő, hogy a tárcavezető egyébként nem az első bankvezér-kirúgást hajtotta végre, korábban az MFB kapcsán hasonlóképpen járt el. Ott már az utód is megvan.

Az átvilágítást Kapitány István azzal magyarázta, hogy biztosítani lehessen, hogy

az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.”

Az átvilágításról annyit lehet még tudni, hogy abban független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt, és ez kiterjed

az intézmények működési folyamataira,

szerződésállományára,

irányítási struktúrájára

és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára

Hogy az EXIM élén most bejelentett menesztésnek ez az átvilágítás ágyazott-e meg, az egyelőre nem derült ki, de könnyen lehet erre következtetni.

Ami az EXIM-nél történik, az rendkívüli jelentőséggel bír, mivel a magyarországi vállalkozások bankjaként működik, amely a magyar gazdaság pénzügyi finanszírozási lehetőségeit csatornázza be az exportra termelő cégeknek. Az ország hivatalos exporthitel-ügynöksége, így pedig egyedi hitel-, biztosítás- és garanciatermékeket kínál.

7100 vállalati ügyféllel rendelkezik.

Ezek 86 százaléka a kkv-szektorban működik.

A világ közel 150 országába juttattak el magyar termékeket és szolgáltatásokat.

Az EXIM név alatt két társaság együttese értendő, az állami hátterű Magyar Export-Import Bank (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító (MEHIB Zrt.)

Ezeknek az éléről váltotta le tehát Kapitány István Berta Adriennt.