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miniszter

Újabb két embert mentett fel Kapitány István

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Fontos bejelentést tett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a mai napon újabb két embert mentett fel.
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miniszterKapitány Istvánbejelentés

A közösségi oldalán jelentette be Kapitány István, a Tisza-kormány, és Magyarország gazdasági és energetikai minisztere, hogy újabb két embert távolított el a tisztségéből a mai napon.

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Nagy bejelentést tett Kapitány István: újabb két embert mentettek fel / Fotó: Facebook/Kapitány István

Fontos bejelentést tett Kapitány István: újabb két embert mentettek fel

Mai nappal intézkedtem Bihari Katalin a HEPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből és Dr. Joó István a HIPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből történő visszahívásáról

- írta a miniszter.

Kapitány István a napokban osztotta meg, hogy felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Korábban dr. Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél betöltött Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből mentették fel, valamint Berta Adrienn visszahívásáról is intézkedtek az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, illetve valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából.

 

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