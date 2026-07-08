Újabb két embert mentett fel Kapitány István

A közösségi oldalán jelentette be Kapitány István, a Tisza-kormány, és Magyarország gazdasági és energetikai minisztere, hogy újabb két embert távolított el a tisztségéből a mai napon.
Fontos bejelentést tett Kapitány István: újabb két embert mentettek fel
Mai nappal intézkedtem Bihari Katalin a HEPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből és Dr. Joó István a HIPA Zrt-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből történő visszahívásáról
- írta a miniszter.
Kapitány István a napokban osztotta meg, hogy felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Korábban dr. Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél betöltött Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből mentették fel, valamint Berta Adrienn visszahívásáról is intézkedtek az EXIM Bank Zrt.-nél és a MEHIB Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből, illetve valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából.