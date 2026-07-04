Kármán András után Kapitány István is elbocsátotta Guller Zoltánt

Négy napon belül másodszor is elveszítette vezetői pozícióját Guller Zoltán, miután Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatóságának elnöki és tagi tisztségéből. Korábban Kármán András a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgató posztjáról bocsátotta el.

Kapitány István döntése okán újabb vezetői pozíciójáról kényszerült lemondani Guller Zoltán (Fotó: MW)

Kapitány István kirúgta Guller Zoltánt az MTÜ éléről

A döntést Kapitány István a közösségi oldalán jelentette be, amely szerint visszahívta Guller Zoltánt az MTÜ igazgatóságából, ezzel megszüntetve a korábbi vezetői megbízatását.

Az új kormány nem csupán ettől a pozíciótól fosztotta meg; mint megírtuk, június 30-án Kármán András pénzügyminiszter jelentette be, hogy elbocsájtja Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. éléről is, ahol elnök-vezérigazgatói pozíciót töltött be. A cég irányítását átmenetileg a gazdasági igazgató vette át a helyettesítési rend szerint.

Ki Guller Zoltán?

Guller Zoltán 2000-ben végzett jogászként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, pályája során pedig több állami és gazdasági területen töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét az Educatio Kht.-nál kezdte, később dolgozott többek között a Multinova Kft.-nél, ügyvédjelöltként, majd a Commitment Kft./Zrt. vezetésében is szerepet vállalt.

Ezt követően több állami intézménynél és minisztériumban is megfordult: volt titkárságvezető a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, ügyvezető különböző állami háttércégeknél, valamint a Hunguest Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója is. Emellett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány élén is dolgozott, és több minisztériumban miniszteri biztosként kapott feladatot. 2016-tól a Magyar Turisztikai Ügynökség meghatározó vezetője volt, később az igazgatóság elnökeként is tevékenykedett. 2025-ben nevezték ki a Szerencsejáték Zrt. élére, ahonnan 2026 nyarán távozott. A lottótársaságot megelőzően Mager Andrea vezette, aki később az MNB Monetáris Tanácsába került.

2022-ben a Digitális Magyarország Ügynökség élére került, ahol az állami digitális rendszerek átalakítása és a Digitális Állampolgárság Program előkészítése is a feladatai közé tartozott. 2024-ben távozott a szervezet éléről, miközben több nagy állami vállalat igazgatóságában is szerepet vállalt.