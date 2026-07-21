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kapitány istván

Kapitány István bejelentette, hogy kit kért fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére

24 perce
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Kapitány István, Magyarország gazdasági és energetikai minisztere bejelentette, hogy kit kért fel Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére. A miniszter kiemelte, hogy Csendes Olivér személyében egy kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került az MTÜ élére.
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A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel Kapitány István, Magyarország gazdasági és energetikai minisztere. A politikus közleményében kiemelte, hogy "Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi."

Csendes Olivért kérte fel Kapitány István a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére.
Csendes Olivért kérte fel Kapitány István a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére. Fotó: Facebook/Kapitány István

Csendes Olivért kérte fel Kapitány István a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kértem fel - írta Facebook-oldalán a miniszter.

Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött.

Szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki.

Egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett: korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált.

Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi.

 

 

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