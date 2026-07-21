Kapitány István bejelentette, hogy kit kért fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel Kapitány István, Magyarország gazdasági és energetikai minisztere. A politikus közleményében kiemelte, hogy "Csendes Olivér személyében az MTÜ élére egy olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi."

Csendes Olivért kérte fel Kapitány István a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére. Fotó: Facebook/Kapitány István

Csendes Olivért kérte fel Kapitány István a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kértem fel - írta Facebook-oldalán a miniszter.