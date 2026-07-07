Kapitány István felmentette az MVM két vezetőjét

Kapitány István, a Tisza-kormány, és Magyarország gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy felmentette az MVM két vezetőjét. A döntés Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét érinti.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét.

Fotó: Facebook/Kapitány István

Kapitány István felmentette Czepek Gábort és Mátrai Károly az MVM vezetőségéből

Kapitány István Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István politikus és vállalkozó, 2026-tól a TISZA országgyűlési képviselője, valamint Magyarország gazdasági és energetikai minisztere. Az MVM a magyar villamosenergia-ipar stratégiai jelentőségű vállalatcsoportja.

Kapitány István egy másik Facebook-bejegyzésben azt közölte, hogy az MVM Csoport vezetésében változás történt:

a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.

A Tisza alaptörvény-módosítása nem a sérelme a demokráciának, hanem a vége

A rendszerváltozás óta a jogszabályok megfeleltek a demokrácia követelményeinek. Azonban Gulyás Gergely a parlamentben rámutatott, hogy a Tisza-kormány tizenhetedik alaptörvény-módosítása olyan alapvető demokratikus értéket számol fel, amire példa a kommunista diktatúrában volt utoljára.