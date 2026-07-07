Kapitány István felmentette az MVM két vezetőjét

Kapitány István, a Tisza-kormány, és Magyarország gazdasági és energetikai minisztere Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy felmentette az MVM két vezetőjét. A döntés Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét érinti.
Kapitány István felmentette Czepek Gábort és Mátrai Károly az MVM vezetőségéből
Kapitány István Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját, valamint Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét. Kapitány István politikus és vállalkozó, 2026-tól a TISZA országgyűlési képviselője, valamint Magyarország gazdasági és energetikai minisztere. Az MVM a magyar villamosenergia-ipar stratégiai jelentőségű vállalatcsoportja.
Kapitány István egy másik Facebook-bejegyzésben azt közölte, hogy az MVM Csoport vezetésében változás történt:
a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.
A Tisza alaptörvény-módosítása nem a sérelme a demokráciának, hanem a vége
A rendszerváltozás óta a jogszabályok megfeleltek a demokrácia követelményeinek. Azonban Gulyás Gergely a parlamentben rámutatott, hogy a Tisza-kormány tizenhetedik alaptörvény-módosítása olyan alapvető demokratikus értéket számol fel, amire példa a kommunista diktatúrában volt utoljára.