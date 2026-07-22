A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a kormányfő június elején mentette fel a KEHI korábbi elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. A hivatal vezetőjének kiválasztása ezt követően először történt nyílt pályázati eljárás keretében.

KEHI: Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke Fotó: kormany.hu

A pályázatra több mint hetven jelentkező adta be pályázatát. A mezőnyben jogi, közgazdasági, pénzügyi, ellenőrzési, közbeszerzési, számvevőszéki, közigazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkező szakemberek szerepeltek.

A kiválasztott Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr, korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott. Főosztályvezetőként irányította az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) való együttműködést, emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatója is.

A Miniszterelnökség szerint szakmai tapasztalata és feddhetetlensége alkalmassá teszi arra, hogy hitelesen vezesse a közpénzek ellenőrzéséért felelős intézményt.

Új korszakot ígérnek a közpénzek ellenőrzésében

A kormány közlése szerint az új vezetés minden korábban félretett ügyet áttekint, és újra megvizsgálja azokat az eseteket, amelyekben felmerült a szabálytalanság vagy a közpénzek nem megfelelő felhasználásának gyanúja.

A tájékoztatás szerint a korábbi időszakban a feltárt szabálytalanságok – köztük milliárdos kormányzati forrásokkal és állami beszerzésekkel kapcsolatos ügyek – nem vezettek megfelelő következményekhez. Az új KEHI célja, hogy a vizsgálatok alapján felelősséget állapítson meg, és szükség esetén intézkedéseket kezdeményezzen.

A hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. A cél nemcsak a visszaélések feltárása, hanem olyan javaslatok kidolgozása is, amelyek megakadályozhatják az újabb szabálytalanságokat.

A Miniszterelnökség hangsúlyozta: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak azt a szerepet kell betöltenie, amelyre létrehozták, vagyis a magyar emberek közös pénzének védelmét.