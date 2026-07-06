Kiderült, ki léphet Sulyok Tamás helyére

Kedden a parlament sürgősséggel tárgyalja az Alaptörvény 17. módosítását, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatását. A módosítás értelmében a hatálybalépés másnapján Sulyok Tamás helyét ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke venné át, amíg az új köztársasági elnök megválasztására sor kerülne.

Fotó: Ladóczki Balázs

Forsthoffer Ágnes venné át Sulyok Tamás tisztségét

A végszavazáshoz és részletes vitához rendkívüli parlamenti ülés összehívása szükséges, amely várhatóan a jövő héten történik meg. A módosítás elfogadásához kétharmados többségre van szükség. Az országgyűlés elnöke az elfogadás után öt napon belül aláírja a módosítást.

A köztársasági elnök megbízatásának megszűnésével az Alaptörvény szerint feladatait ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el az új köztársasági elnök megválasztásáig. Ebben az átmeneti időszakban Forsthoffer Ágnes kerülne a köztársasági elnöki jogkörbe, amíg az országgyűlés feladatait az általa kijelölt alelnök, feltehetően a három alelnök egyike venné át.

Az új köztársasági elnök megválasztását Magyar Péter a nyárra tervezi. A folyamatot az országgyűlés elnöke indítja el, és a jelöléshez a képviselők legalább egyötödének írásos ajánlása szükséges, így az ellenzék is állíthat jelöltet. Az első szavazáson az a jelölt nyer, aki a képviselők kétharmadának támogatását megszerzi. Ha ez nem sikerül, második forduló következik, ahol már a legtöbb érvényes szavazatot begyűjtő jelölt lesz az államfő. A megválasztott elnök nyolc nappal a hivatalos eredményhirdetés után foglalja el a pozícióját.