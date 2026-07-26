Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményi adatait

Az NNGYK elkészítette a nyilvános adatközlés szakmai módszertanát. Az adatokat nem egyszerű kórházi rangsorként teszik közzé, mert az eredményeket a betegek állapota és az ellátás összetettsége is befolyásolja.

Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai, amelyek értelmezését kiegészítő mutatók segítik.

Fotó: Hatlaczki Balazs

Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai

Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető szerint elkészült a nyilvános adatközlési rendszer szakmai módszertana, amely meghatározza a közzététel kereteit és az adatok értelmezésének szempontjait.

Az információk a Nemzeti Nosocomialis Surveillance Rendszer több év alatt kialakított adatbázisából származnak majd. Az NNGYK közlése szerint az adatok egységes definíciókra, ellenőrzött megfigyelési eredményekre és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek.

A rendszer célja nem a kórházak egyszerű rangsorolása. Az intézmények fertőzési mutatóit ugyanis jelentősen befolyásolhatja a betegek állapota, az ellátás összetettsége, valamint a fertőzések felismerésének és igazolásának gyakorisága.

Emiatt a nyilvános adatok mellett kiegészítő mutatók is segítik majd az eredmények pontosabb értelmezését.

Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy a kórházi fertőzések visszaszorításához a nyilvánosság mellett elemzésre, visszacsatolásra és konkrét intézkedésekre is szükség van. A rendszerrel a betegbiztonság erősítését, az intézményi minőségfejlesztést és az egészségügy átláthatóságának növelését kívánják támogatni.