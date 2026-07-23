Magyar Péter: Váltás jön az Állami Számvevőszéknél, 20 évre visszamenőleg vizsgálná a vagyonosodást a kormány – élő közvetítés az Origón

A kormány új döntéseit kormányszóvivői tájékoztatón ismertetik csütörtökön délután fél egytől. A tájékoztatón részt vesz Magyar Péter miniszterelnök – tájékoztatta az Origót a Miniszterelnökség. Az eseményen jelen van munkatársunk is, az elhangzottakról élő, folyamatosan frissülő tudósításban számolunk be.

Köböl Anita és Magyar Péter ismerteti a kormány döntéseit (Fotó: Mediaworks)

Köböl Anita kormányszóvivő a tájékoztató kezdetén felsorolt néhányat a kormány eddigi intézkedései közül:

iskolakezdési támogatás

Baross Gábor Vasútfejlesztési Program

a költségvetés felülvizsgálata

kórházi klímák rekonstrukciója

elmúlt évek kiemelt beruházásai és a nemzetközi szerződések átvilágítása

Azbesztmentesítés

A kormány tegnapi ülésén döntött a szombathelyi azbesztmentesítésről. Az állam segítséget nyújt az önkormányzatoknak, hogy felújítsák azokat az utakat, ahol meghaladja a határértéket az azbeszttartalmú anyag.

A kormány hárommilliárd forintos alapot hoz létre az azbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére

– jelentette be Köböl Anita. A kormányszóvivő tájékoztatása szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszttérképpel, és garanciát vállal rá, hogy folyamatosan méri a határértéket, amiről háromhavonta jelentést készít.

A Belügyminisztérium 122 milliárd forint értékben csoportosít át forrásokat, részben informatikai rendszerek fejlesztésére. Csaknem 150 millió forintot fordítanak kárpátaljai menekülteket segítő programokra.

Kevesebbet kapnak az állami cégvezetők

A kormány jelentősen, a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásukat is – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett: a Tisza-frakció azzal kezdte a működését az Országgyűlésben, hogy mintegy ötvenmilliárd forintos közpénzspórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza-kormány azzal, hogy

a törvényi minimumra csökkentik az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát.

A kormányfő szerint sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Azt is bejelentette, hogy a Tisza-kormány radikálisan csökkenti a díjazásokat az igazgatóságokban és a felügyelőbizottságokban, és ami ennél is nagyobb tétel, az állami cégek menedzsmentjének díjazását is jelentősen csökkentik.