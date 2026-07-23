Magyar Péter: Váltás jön az Állami Számvevőszéknél, 20 évre visszamenőleg vizsgálná a vagyonosodást a kormány – élő közvetítés az Origón

A kormány új döntéseit kormányszóvivői tájékoztatón ismertetik csütörtökön délután fél egytől. A tájékoztatón részt vesz Magyar Péter miniszterelnök – tájékoztatta az Origót a Miniszterelnökség. Az eseményen jelen van munkatársunk is, az elhangzottakról élő, folyamatosan frissülő tudósításban számolunk be.
Köböl Anita kormányszóvivő a tájékoztató kezdetén felsorolt néhányat a kormány eddigi intézkedései közül:
- iskolakezdési támogatás
- Baross Gábor Vasútfejlesztési Program
- a költségvetés felülvizsgálata
- kórházi klímák rekonstrukciója
- elmúlt évek kiemelt beruházásai és a nemzetközi szerződések átvilágítása
Azbesztmentesítés
A kormány tegnapi ülésén döntött a szombathelyi azbesztmentesítésről. Az állam segítséget nyújt az önkormányzatoknak, hogy felújítsák azokat az utakat, ahol meghaladja a határértéket az azbeszttartalmú anyag.
A kormány hárommilliárd forintos alapot hoz létre az azbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére
– jelentette be Köböl Anita. A kormányszóvivő tájékoztatása szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik azbeszttérképpel, és garanciát vállal rá, hogy folyamatosan méri a határértéket, amiről háromhavonta jelentést készít.
A Belügyminisztérium 122 milliárd forint értékben csoportosít át forrásokat, részben informatikai rendszerek fejlesztésére. Csaknem 150 millió forintot fordítanak kárpátaljai menekülteket segítő programokra.
Kevesebbet kapnak az állami cégvezetők
A kormány jelentősen, a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásukat is – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett: a Tisza-frakció azzal kezdte a működését az Országgyűlésben, hogy mintegy ötvenmilliárd forintos közpénzspórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselők költségkeretét. Ezt folytatja a Tisza-kormány azzal, hogy
a törvényi minimumra csökkentik az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát.
A kormányfő szerint sok cégnél az előző kormány alatt ezek a pozíciók kifizetőhelyként működtek. Azt is bejelentette, hogy a Tisza-kormány radikálisan csökkenti a díjazásokat az igazgatóságokban és a felügyelőbizottságokban, és ami ennél is nagyobb tétel, az állami cégek menedzsmentjének díjazását is jelentősen csökkentik.
A miniszterek és államtitkárok nem kapnak pénzt, ha felügyelőbizottsági tagok lesznek. Magyar Péter szerint ezzel sokmilliárdos megtakarítást érnek el.
Áfacsökkentés
Szeptember 1-jétől áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket – jelentette be a miniszterelnök. Hozzátette: szigorúan szabályozott a gyógyszerek ára, ez meggátolja, hogy a kereskedők burkolt áremeléssel vagy magasabb árréssel érvényesítsék az áfa megszüntetését. Elmondása szerint az intézkedésnek mindössze hétmilliárd forint a költségvetési hatása.
Magyar Péter ismertette: 41 ezer készítmény van jelenleg forgalomban, ebből több tízezer vényköteles gyógyszer, ezekre mind vonatkozik majd az áfamentesség szeptemberi bevezetése. Az intézkedés szerepel a Tisza Párt programjában, és a korábbi országjárása során is ez volt az egyik legfőbb kérése az embereknek, hiszen sokaknak jelent óriási terhet a vényköteles gyógyszerek kiváltása.
Megemlítette, hogy
még idén, tél előtt bejelentik a tűzifa áfájának csökkentését.
A tűzifa áfája a tervek szerint 27 százalékról 5 százalékra csökken. Hozzátette: dolgoznak az egészséges élelmiszerek áfacsökkentésén is, de az még alaposabb előkészítést igényel. Az intézkedés a költségvetésnek 150-300 milliárd forintjába is kerülhet, attól függően, hogy milyen kritériumok alapján határozzák meg az egészséges élelmiszerek körét.
Számvevőszéki reform
Felülvizsgálják az Állami Számvevőszék működését – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a közpénzek felhasználását vizsgáló testületnél is szükség van rendszerváltásra, alaposan át kell tekinteni a legutóbb tizenöt éve meghatározott szabályokat.
A kormány elvi döntést hozott a számvevőszék működésének felülvizsgálatáról, és feltárják az intézmény feladat- és hatáskörének szükséges módosítását. Az a cél, hogy a számvevőszék maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást – közölte a kormányfő.
Átfogó reform lesz, még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás – fűzte hozzá.
Vagyonosodási vizsgálatok
A kormányfő arról is beszélt, hogy
húsz évre visszamenőleg szeretnék vizsgálni a politikai felső vezetők vagyonosodását.
Az elképzelések szerint a politikusokkal egy háztartásban élők adatait is le kell majd adni, nagyságrendileg ezer embert érintenek a vizsgálatok.
A jelenlegi, immár tízéves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni arra az egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből – jelentette ki Magyar Péter. Célként jelölte meg, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon, és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egy háztartásban élő adataiba.
Azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, ugyancsak vizsgálhatók legyenek két év elteltével. Sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudják terjeszteni – közölte a kormányfő.
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Áfáról és Kapitány István tárcájáról is tárgyalt a kormány
A kormányfő délelőtt jelentette be, hogy szeptember 1-jétől a vényköteles gyógyszerek áfamentessé válnak. A Világgazdaság összeállításában felidézte: a Tisza Párt korábban vállalta, hogy 27-ről 5 százalékra csökkentenék az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját. Szó volt az üzemanyagok áfájának csökkentéséről is, ám ezt utóbb Magyar Péter kizárta az uniós szabályokra hivatkozva, és a jövedéki adó mérséklésére is kevés lehetőséget lát, mivel a hazai adószint megközelíti az uniós minimumot.
Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter szerda este arról számolt be, hogy mozgalmas hetek vannak mögöttük, és csütörtökön felfedik a minisztériumát érintő döntéseket.
Újabb parlamenti ülést kezdeményezett a kormány
Mint beszámoltunk róla, jövő hétre újabb rendkívüli parlamenti ülésszakot kezdeményezett a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter. Az ülésszakot beharangozó dokumentum szerint Ruff Bálint nyolc törvényjavaslat megvitatását javasolta, köztük
- a mezőgazdasági termelést befolyásoló időjárási és egyéb természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítását,
- a kriptovaluta-tőzsdei szolgáltatásokra vonatkozó egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezését, valamint
- a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.
Újratárgyalhatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó intézkedésekről, valamint egy országos közlekedésszervező és egy országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek zárószavazását a héten elhalasztották.
A miniszter többek között kérte a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében az energetikai vállalatok végrehajtásához szükséges törvénymódosítások, valamint a terv végrehajtásához szükséges adóintézkedések beillesztését is.
Megvitathatják bizonyos törvények módosítását, amelyek az előző kormány által újra bevezetett, a megyékre és a megyefőnökökre vonatkozó régies kifejezések használatával kapcsolatosak.
Mint ismert, a parlament tavaszi ülésszaka június 15-én ért véget. Azóta a kormány minden héten rendkívüli ülésszakot tart, a jövő heti a hetedik. Az Országgyűlés augusztus végén dönt a Független Médiahatóság tagjairól.